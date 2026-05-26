En Exclusiva: Diego Luna habla de su nueva producción en la que es protagonista
El actor y productor se sintió agradecido por el apoyo que ha tenido por parte de los medios.
En exclusiva el actor mexicano Diego Luna habló de su nuevo proyecto en el que es protagonista e incluso produjo, “México 86", filme que coincide en esta temporada de la gran fiesta del futbol y se celebrará tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, agradeció el apoyo que ha tenido recientemente por parte de los medios.