Así puedes ver el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo GRATIS este domingo 22 de septiembre

Este domingo 22 de septiembre de 2024, los fans de Juan Gabriel tendrán una oportunidad única de revivir la magia del Divo de Juárez en pleno corazón de la Ciudad de México. Tras el éxito arrollador de la proyección en la Cineteca Nacional, que dejó a cientos de seguidores con ganas de más, la Secretaría de Cultura ha decidido llevar el legendario concierto “Mis 40 en Bellas Artes” a la majestuosa plancha del Zócalo y aquí te compartimos los detalles.

¿A qué hora empieza el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo?

Para todos aquellos que están ansiosos por ser parte de esta celebración musical, es importante tener en cuenta que el espectáculo dará inicio a las 7:00 pm en punto. Sin embargo, como bien sabemos, los eventos en el Zócalo suelen atraer a multitudes, por lo que se recomienda encarecidamente llegar con suficiente anticipación.

En este sentido, si quieres asegurarte un lugar privilegiado desde donde puedas apreciar cada detalle de la mega proyección, lo ideal sería que planearas tu llegada al menos un par de horas antes. No olvides que el ambiente previo al concierto suele ser una experiencia en sí misma.

¿Cómo ver en línea el show de Juan Gabriel en el Zócalo este domingo 22 de septiembre?

No obstante, si por alguna razón no puedes acudir al Zócalo, no te preocupes, la tecnología viene al rescate para que no te pierdas ni un segundo de este evento tan esperado. Gracias a la iniciativa de Webcams de México, podrás disfrutar del concierto en vivo y a todo color desde la comodidad de tu hogar.

Esta plataforma ha anunciado que compartirá un enlace especial para transmitir el evento en tiempo real. Así que, si prefieres evitar las multitudes o simplemente no puedes asistir en persona, solo necesitarás una conexión a Internet. Así que asegúrate de tener todo listo antes de las 7:00 pm para no perderte ni la introducción del espectáculo.