Ver en VIVO la boda de Ana Lago.

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y este sábado Ana Lago y Edgar Santana contraerán matrimonio en lo que promete ser una unión memorable y colosal, misma que no te puedes perder en punto de las 15 horas a través de las pantallas de Azteca UNO.

Platicamos con Ana Lago para saber los detalles a días de su boda.

Ana Lago es una de las atletas más queridas del Exatlón México y la cuenta regresiva al fin terminó, pues es cuestión de minutos para que nuestra querida ‘Ave Fénix’ una su vida en matrimonio con Edgar Santana.

En días pasados, Lago nos mostró algunos detalles de lo que será este magno evento que marcará su vida para siempre, por ello, tenía que estar pendiente de todos los detalles y así lo hizo, ya que nos compartió lo que fue la prueba de maquillaje y de peinado; sin embargo, se reservó lo mejor para este día pues cubrió su rostro con el resultado final.

El día de ayer, Ana Lago también nos presumió que tenía listo su vestido para el gran día, aunque no lo mostró al público y aseguró que este sábado podríamos conocerlo a detalle.

Ana Lago

Ana Lago - Instagram

El mensaje de Ana Lago a sus fans

‘Ave Fénix’ también se enlazó a lo largo de la semana con nuestros conductores de Venga La Alegría donde habló de cómo fueron los días previos a decir “sí, acepto” frente al altar y de paso le agradeció a sus fans por todo el apoyo.

Te puede interesar: Ana Lago ya tiene listo su vestido de novia.

“Estoy agradecida con todos ustedes. Es un día muy especial para Alex y para mí, pero también para mucha gente que me sigue y que siempre ha estado al pendiente. Transmitir la boda en vivo va a ser un punto de conexión con los seguidores que me quieren y que me aman”, dijo a VLA.

“Gracias a todas esas personas que siempre me han seguido, que siempre han confiado en mí y que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos. Es por ellos que siempre he estado súper agradecida”, finalizó.

¿Así comenzó la historia de amor de Ana Lago y Edgar Santana? La joven pareja llegará al altar después de seis años de relación, todo “empezó en una fiesta de amigos en común. Me la presentaron, la agregué en las redes sociales y empezamos a platicar un poco. Cuando la invitaba a salir se negaba por temas de viejas y competencias. Hasta diciembre de 2015 fue cuando aceptó salir conmigo”, reveló Edgar Santana a VLA.

En septiembre de 2021, Ana Lago y Edgar Santana se comprometieron en matrimonio y lo presumió en redes sociales donde compartió fotografías y videos del romántico momento en que su novio le pidió matrimonio.

Este sábado, la pareja cumplirá su tan anhelado sueño y llegará al altar después de seis años de relación, así que no te pierdas la transmisión en vivo y en directo a las 15 horas a través de las pantallas de Azteca UNO.