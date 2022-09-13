¿Lo veremos en la nueva temporada del Exatlón? Así captaron a Koke Guerrero.

Una nueva temporada del Exatlón México está por comenzar el próximo lunes 3 de octubre a través de las pantallas de Azteca UNO, y poco a poco se han revelado los nombres de los que serán los atletas que buscarán escribir su propia historia en el reality deportivo más demandante de la historia.

Hasta ahora son ocho los atletas confirmados para la sexta temporada del Exatlón México. Por el equipo azul están Fogel Negrete, Andrea Medina, Liliana Hernández y Manuel Paniagua, mientras que la facción roja estará conformada por Josué Menéndez, Dariana García, Omar ‘El Negro’ Esparza y Yann Lobito.

Muchos se han preguntado si en esta nueva edición veremos a alguno de los atletas que han formado parte de otras ediciones o no, sobre todo después de una publicación que hizo Koke Guerrero en sus historias de Instagram.

¿Koke Guerrero está en República Dominicana? El ‘Hechicero del Aire’ formó parte de las últimas temporadas del Exatlón y gracias a su talento, disciplina, esfuerzo, sencillez y carisma se ganó el corazón de los fans del reality deportivo más demandante de la historia, de ahí que haya sorprendido a propios y a extraños con su historia en redes.

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Guerrero se ha mantenido muy activo en redes sociales después de ganar el Exatlón: All Star, sobre todo en Instagram donde comparte diversos momentos de su vida y fue gracias a esta red social que nos pudimos dar cuenta que el atleta realizó un viaje a un paradisíaco destino, ¿serán las playas de República Dominicana?

Koke Guerrero

El sentido del humor de Koke es una de sus principales cualidades y recientemente le jugó una broma a sus fans y a los del reality deportivo, pues en una historia que compartió en su cuenta de Instagram se le ve a bordo de un avión y preguntó cuál creían que era su destino, entre las respuestas estaban CDMX, Guadalajara y obviamente República Dominicana, sede donde se lleva a cabo el Exatlón.

Su historia dejó abierta la puerta de las especulaciones pues muchos aseguraron que se dirigía a las playas de República Dominicana para participar en la nueva edición del Exatlón, esto lo confirmó en una siguiente historia donde mostró la playa y puso su ubicación (República Dominicana).

Sin embargo, el atleta rompió el corazón de los fans del Exatlón que querían verlo en la sexta temporada, pues todo se trató de una broma y en realidad tomó un vuelo de Culiacán a la Ciudad de México.

Koke Guerrero