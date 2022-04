Verificación CDMX: ¿A qué autos les toca en abril?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer qué autos de la Ciudad de México (CDMX) deberán solicitar la verificación vehicular en abril de 2022, entre los que destacan aquellos con engomado rojo con último dígito de la placa 3 o 4 y aquellos con engomado de color verde y último dígito numérico de la placa de circulación 1 o 2.

Las autoridades informaron que se podrá ampliar el periodo por un término de 15 días naturales bajo cuatro condiciones, por ejemplo, haber verificado por primera vez durante la última semana del periodo de verificación vehicular y haber obtenido un rechazo por parte de autoridades de la CDMX.

Podrás ampliar el periodo si no es posible verificar por la existencia de multas al Reglamento de Tránsito con sanción económica, siempre que hayan sido solventadas, pero que su pago no esté reflejado en el portal de consulta de adeudos (SAF o ADIP) durante la última semana del periodo.

La tercera condición para ampliar el periodo puede suceder si se tiene penalización por puntos a matrícula (Sanciones cívicas en el portal de Fotocívicas) y ameritan cursos presenciales o trabajo comunitario. Todo lo anterior si te presentaste a verificar durante la última semana del periodo.

Por último, puedes ampliar el periodo si al presentarte a verificar se tiene penalización por puntos a matrícula (Sanciones cívicas en el portal de Fotocívicas), que requieran realizar un curso en línea y no es aprobado.

Prórroga para la verificación vehicular 2022 en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer cómo quedó la prórroga para la verificación vehicular 2022 en CDMX: “Si a pesar de que se está dando esta ampliación de 15 días, no pudieran aprobar, o no se llevara el vehículo a verificar, entonces la unidad se hace acreedora a la multa por verificación extemporánea. No obstante, en esta ocasión, en este semestre, se estará otorgando un 50% de descuento en el pago de la multa”, declaró Sergio Zirath Hernández, director de Calidad del Aire en la CDMX, en conferencia de prensa.



Engomado amarillo, último dígito de placa 5 o 6: 15 de marzo

Engomado rosa, último dígito de placa 7 u 8: 15 de abril

Engomado rojo, último dígito de placa 3 o 4: 15 de mayo

Engomado verde, último dígito de placa 1 o 2: 15 de junio

Engomado azul, último dígito de placa 9 o 0: 15 de julio

