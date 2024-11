Exclusiva: Verónica Castro confirma el cariño de pueblo español durante su regreso al país ibérico

Después de 18 años sin visitar España, Verónica Castro no esperaba la gran recepción que la aguardaba. Aunque dudaba de volver, creyendo que el público español podría haberla olvidado, la estrella mexicana encontró un recibimiento caluroso en el aeropuerto y a lo largo de sus actividades, donde fue rodeada de admiradores en calles, restaurantes y tiendas.

“Ya tenía un ratito que no venía y la verdad a mí también me sirvió porque te soy muy franca, yo no pensaba ni venir ni tenía nada preparado”, comentó Verónica sobre su regreso.

Una visita para sorprender y animar a sus seguidores

Verónica viajó a España para participar en el programa ‘Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir’, donde se reencontró con el cariño de su audiencia. Durante el programa, sorprendió a una admiradora de la tercera edad, quien, tras la pérdida de su esposo, hallaba consuelo en las telenovelas de Verónica. “Era realmente una práctica, una entrevista, ayudar a una señora y levantarle el ánimo, que más que nada me levantó el ánimo a mí”, expresó emocionada.

De igual modo, la actriz recordó la época de ‘Los Ricos También Lloran’, su famosa telenovela que marcó a varias generaciones en el mundo. Este reencuentro le permitió confirmar la conexión que su trabajo sigue generando en los espectadores.

¿Cuál fu el gesto de humildad y generosidad que Verónica Castro hizo con sus fans?

El cariño hacia Verónica no solo se notó en el set de televisión, sino también en la interacción cercana con sus seguidores. Al enterarse de que dos fanáticas la esperaban fuera de las instalaciones de Telecinco, gestionó un permiso para recibirlas en su camerino y les obsequió una imagen de la Virgen de Guadalupe. Luego, incluso detuvo el vehículo que la transportaba para acercarlas a su destino. “Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con el mundo y con esta gente preciosa de España, porque me recibieron muy bonito”, compartió al expresar su agradecimiento.