Ve y compruébalo; esta es el agua de horchata más rica de México

Es típico escuchar preguntas alrededor de la bebida favorita de las personas para comer sus tacos en México. Allí las dos opciones más populares son las de jamaica y la de horchata. Y aunque no se trata de elegir una como la favorita de todos, en este pueblo de Yucatán se indica que se prepara la mejor de todo México. Pero además de eso, la historia es muy impactante… conócela.

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¿Dónde se encuentra la mejor agua de horchata de México?

Algunos creerían que la producción del agua de horchata más rica de México es en un gran sitio o fábrica inmensa. Sin embargo esta historia se construye en lo casero, gracias a unas mujeres que iniciaron su negocio, que poco a poco se convirtió en un sitio totalmente reconocible en México e incluso a nivel internacional.

Todo comenzó en Yaxkukul, un pequeño pueblo de Yucatán que era poco o nada reconocido incluso a nivel estatal. Precisamente fue la historia de estas mujeres las que puso en el mapa la zona. Este municipio se encuentra a 26 kilómetros de Mérida, donde la cabecera principal es Yaxkukul. Sin embargo hay otras 5 localidades, que son San Juan de las Flores, Hacienda Chac-Abal, San Francisco, Santa Cruz Canto y Yaxcopoil.

La tierra de la horchata - como hoy se conoce a Yaxkukul - tiene su lugar especial en el negocio que hoy produce 200 litros de agua diariamente. Estos se distribuyen a Quintana Roo, Campeche, Estados Unidos, España y a gente famosa de muchos lados del país y el mundo.

@teleyucatan ✨LA HORCHATA YAXKUKUL ES LA MÁS FAMOSA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN✨ ¿La han probado? ♬ sonido original - Tele Yucatán

¿Por qué este sitio se conoce como la tierra de la horchata?

Hace 3 décadas un grupo de 12 mujeres inició con la producción artesanal de este sabor de agua, Comenzaron a venderla poco a poco entre conocidos, vecinos y tienditas de pueblos cercanos. Pero hoy, hicieron que su tierra se conociera de manera especial en todo México. Las diferentes presentaciones en las que se vende el agua de horchata son las de medio litro, 750 mililitros, un litro, dos litros y un galón. ¿Ya la probaste?