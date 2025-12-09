Estas son las 2 playas en Baja California Sur sin sargazo y con aguas cristalinas que son ideales para visitar en diciembre

El estado de Baja California Sur es dueño de un patrimonio turístico único e imponente, ideal para vacacionar por varios días o hacer una escapada de fin de semana. Así es el caso de 2 playas que se encuentran en la región y destacan por no contener sargazo.

Conoce cuáles son las playas paradisíacas que ofrecen hermosos paisajes de aguas cristalinas y arenas blancas. En estos sitios se pueden realizar diversas actividades de relajación o aventura.

Playa del Amor: el paraíso de aguas cristalinas y arena blanca sin sargazo en Baja California Sur

Si bien hay varias playas que llevan este nombre, la que queda en Cabo San Lucas es sinónimo de un paraíso natural en Baja California Sur , que invita a la relajación en sus arenas blancas y aguas calmas. Aquí el mar cristalino permite el avistamiento de especies como peces, mantarrayas, tortugas, delfines y ballenas.

Por lo tanto, la playa es ideal para hacer buceo y snorkel. Entre diciembre y abril, en esta región se produce la migración de algunas especies. Por este motivo, las salidas en barco se convierten en una experiencia inolvidable. Además, el destino permite disfrutar el mar sin sargazo y practicar kayak y paddleboard.

Playa Balandra: un paraíso de aguas turquesas sin sargazo en Baja California Sur

Playa Balandra se encuentra en La Paz y su mar turquesa, poco profundo y bordeado de formaciones rocosas, la convierten en uno de los destinos perfectos para visitar en diciembre. Aquí no hay sargazo, ya que se encuentra en un Área de Protección de Flora y Fauna.

Esta playa paradisiaca de México cuenta con el atractivo que hace que miles de turistas locales y extranjeros se tomen fotografías únicas e inolvidables: el Hongo de Piedra. Esta es una formación rocosa erosionada que se ha convertido en uno de los íconos de Baja California Sur.

En Playa Balandra se puede practicar kayak, paddleboard, senderismo y snorkel. El sitio es perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza. Pero su acceso requiere reserva y brazalete digital porque está regulado para proteger el ecosistema.