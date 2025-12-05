La plaza de Baja California Sur con los precios más accesibles y variedad de tiendas, según la IA

Casi todas las ciudades cuentan con un centro comercial que es famoso entre locales y visitantes porque en sus pasillos puede encontrarse de todo sin que los precios sean exagerados. En Baja California Sur no es la excepción, pues además de las hermosas playas que tiene y sus cálidos días soleados, hay una plaza que vale la pena conocer.

Se trata de Mi Plaza La Paz, conocida porque es una de las más grandes en todo el estado y también porque casi siempre tiene todo lo necesario a costos accesibles, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Así que al igual que con Antares en Guadalajara o Plaza Fiesta San Agustín en Monterrey, este punto de venta es idóneo para surtir la lista de compras sin tener que gastar tanto.

Facebook. Mi Plaza La Paz Esta plaza de Baja California Sur tiene casi 70 tiendas y muchas amenidades

¿Qué hay en Mi Plaza La Paz? Así es este famoso centro comercial en Baja California Sur

Lo primero que se debe saber sobre este recinto dedicado al comercio, es que es sumamente grande, ya que resguarda un estimado de 67 tiendas de todos los giros y varias "islas", que son pequeños stands de venta ubicados en los pasillos. Así que esta distribución permite dar recorridos mientras se comparan precios y alternativas de productos.

En esta plaza que la IA catalogó como la mejor de Baja California Sur, hay negocios de ropa, zapatos, accesorios, joyería, artículos deportivos, tecnología, enseres del hogar y tiendas departamentales. Además, cuenta con una zona de comida rápida, cafeterías, heladerías y restaurantes para "recargar energías" tras una ardua jornada de shopping.

En dónde está Mi Plaza La Paz, el famoso "mall" de Baja California Sur

Otro de los aspectos por los que este sitio es tan concurrido tanto por habitantes locales como por turistas, es porque su ubicación es accesible y tiene alternativas para llegar. La dirección exacta es: Avenida Constituyente de 1975 s/n. La Paz, BCS, 23098.

A diferencia de otros centros comerciales, esta plaza de Baja California Sur solo abre de lunes a sábado, en un horario de 09:00 a.m. a 08:00 p.m. Es decir, cierra antes que otras y los domingos no hay servicio, según la información de Google Maps.