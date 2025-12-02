Las 4 mejores playas de Tamaulipas son las siguientes; no pierdas la oportunidad de ir en este 2025

El fin de año en ocasiones tiene el problema de acumular multitudes en los diversos espacios turísticos a lo largo del país, sin embargo, las características de estas playas de Tamaulipas indican que no tienen demasiada gente. Esperando que eso siga vigente, presta atención de dónde están ubicadas y así puedas armar tu salida para cerrar el 2025.

¿Cuáles son las 4 playas de Tamaulipas recomendadas para este cierre de año?

Uno de los primeros puntos a destacar de Tamaulipas, es que no es tan citado como otros estados, los cuales son siempre mencionados por el turismo. Sin embargo, no le piden nada al resto de playas a lo largo del país. Y este es el testimonio de dicha situación.

Playa Bagdad, Matamoros

Esta playa es sumamente pacífica, dado que tiene extensos terrenos de arena y un oleaje tranquilo. El plan perfecto para la familia puede incluir ecoturismo, motos acuáticas, kayak, paracaídas y pesca deportiva. Incluso, es una de las zonas de protección para la anidación de la tortuga Lora.

Playa La Pesca, Soto La Marina

Con temperaturas que oscilan de los 15 a los 23 grados en diciembre, es posible visitar este sitio para practicar pesca, pues su ubicación la pone en un lugar ideal entre el Río Soto La Marina y la Laguna Madre. Puedes presenciar múltiples aves, comer mariscos de alta calidad, descansar frente a la playa y pasear en lanchas por toda la zona.

Barra del Tordo, Aldama

Incluso con el aval de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, este espacio destaca por ser uno de los lugares prácticamente vírgenes del estado. Aquí conviven la laguna, el mar y el río (Carrizales), por lo que es un ambiente bastante único. También es parte de los espacios destinados a la conservación de la tortuga Lora, ideal para caminar y observar las aves del sitio.

@maravillasdetamaulipas De mis playas favoritas, playa del sol "barra del tordo" en Aldama es el plan perfecto para esta semana Santa ♬ Island in the Sun - Halfday

Playa Miramar, Ciudad Madero

Esta es la playa más sonada de las mencionadas, pero sigue siendo una de las más limpias del país, por lo que es seguro visitar sus espacios turísticos. Hay múltiples restaurantes, están las playas y dunas, puedes hacer camping u observar el cruce del río con el Golfo de México.