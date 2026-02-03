¿Cuándo inician y cuáles son los carnavales más emblemáticos de México?

Previo a las celebraciones de Semana Santa varios estados del país inician este mes de febrero los carnavales, los cuales suelen durar más de dos días donde se invaden de fiesta, cultura y tradición. Estas celebraciones, que se realizan principalmente antes de la Cuaresma, combinan influencias indígenas, africanas y europeas, y se han convertido en parte esencial del calendario cultural del país.

Carnaval de Campeche

Inicia del 5 al 17 de febrero y como su nombre lo indica se realiza en el estado de Campeche, es famoso por su “Baile del Gallo”con comparsas, conciertos y actos tradicionales como el funeral del mal humor.

Carnaval de Veracruz

Considerado el más famoso del país y como el carnaval “más alegre del mundo”, el Carnaval de Veracruz destaca por sus desfiles sobre el malecón, conciertos masivos y la tradicional “quema del mal humor”, que simboliza dejar atrás lo negativo antes de iniciar la fiesta, esta celebración se realizará del 10 al 18 de febrero.

Carnaval de Mazatlán

Del 12 al 17 de febrero de 2026 da incio a uno de los carnavales más antiguos de México. Se celebra en Sinaloa y es reconocido por sus espectaculares coronaciones, juegos pirotécnicos y el tradicional Combate Naval, sin duda alguna es una fiesta que se realiza junto al mar con música.

Carnaval de Mérida

Del 11 al 18 de febrero se realiza el Carnaval de Mérida en Yucatán, el cual reúne tradición y color con desfiles, espectáculos y actividades familiares.

Carnaval de Huejotzingo

En Puebla, esta celebración tiene un carácter distinto. Más que desfile, es una representación histórica que inició en el siglo XIX y recrea batallas, tradiciones locales y pasajes históricos, mezclando elementos religiosos y culturales, este año se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero de 2026.

Carnaval de Tepoztlan

Este carnaval se realiza 4 días antes del Miércoles de Ceniza, por lo que este año se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero, es uno de los festivales que queda más cerca de la Ciudad de México y es reconocido por “El Brinco del Chinelo”, música de banda, comparsas, aquí la tradición prehispánica y española se fusionan con carrozas alegóricas y gastronomía local.

Cada uno de estos carnavales no solo representa una fiesta, sino una manifestación viva de la historia y diversidad de México. Entre música, danzas, máscaras y trajes coloridos, estas celebraciones siguen fortaleciendo el sentido de comunidad y orgullo regional, atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales año con año.