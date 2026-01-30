Estas son las 3 playas más bonitas y tranquilas para visitar en Semana Santa

En una realidad donde se vive a mil kilómetros por hora, los tiempos de reposo son indispensables para no perder la cordura. En ese sentido, muchos son los pretextos para no ejecutar un viaje a uno de los tantos lindos sitios que existen en México. Por ello, para que lo planees con tiempo, estas son las 3 playas que lucen hermosas, son tranquilas y al mismo tiempo resultan bastante accesibles para el gasto.

¿Cuáles son las 3 playas que son excelente opción para Semana Santa?

Para que valga la pena la lectura de este artículo, se tomaron en cuenta los aspectos previamente dichos sobre las características de las mismas, pero también se pensó en 3 destinos a lo largo y ancho del país. Por ello, cada uno tendrá opciones para pensar en realizar el traslado a la elección de preferencia.

San Agustinillo, Oaxaca

Parte de la recomendación para esta playa está en ir con tu pareja. Son lugares bastante alejados de las muchedumbres, con sus 3 bahías (dos con grandes olas y una no) la arena dorada será parte de tu día. Además, los hoteles son sencillos, pero las vistas en el amanecer y el atardecer están 100% recomendadas.

Bahía Concepción, Baja California Sur

Esta playa está considerada una de las más bonitas de todo el país, pues tiene un característico color turquesa, sin olas y rodeada de un ambiente desértico con cactus incluidos. Allí se suele aprovechar la calma del agua para hacer paddle board o kayak. Pero también es ideal para tomar sol y contemplar la belleza de la naturaleza.

Punta Pérula, Jalisco

Otra de las recomendaciones más nuevas es este pueblo pesquero, pues las aguas son cristalinas, bajitas y de oleaje suave. Ante eso, es ideal para todos los que incluso quieran aprender a nadar. También se puede hacer snorkel o pasear en lancha. Y al igual que en San Agustinillo, no hay grandes hoteles para alojarse, por lo que puede ser una buena oportunidad para invertir en el viaje.