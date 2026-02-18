Ciudad Gótica es real y se encuentra en un pueblo de Aguascalientes

El estado de Aguascalientes, es uno de los lugares más turísticos de nuestro país, pues tiene sitios sorprendentes que muy pocas personas conocen. Incluso, hace poco se dio a conocer que cuenta un destino sacado de las tiras de cómics, ya que tiene un pueblo llamado Ciudad Gótica.

Esto se sabe sobre la Ciudad Gótica de Aguascalientes

De acuerdo con lo que se sabe, el pueblo que lleva el nombre de Ciudad Gótica se encuentra en el oriente de Aguascalientes, para ser un poco más exactos, frente a la comunidad de Norias de Paso Hondas.

El Taller de La Resolana | Carlos Quirarte llega a “Taller de la Resolana” y confiesa por qué el amor le dura tan poco

Sin embargo, para todos aquellos que se pregunta por el nombre tan peculiar que tiene este lugar, son dos historias dos las historias que pueden resolver esta incógnita, la primera se relaciona con la apariencia, mientras que la otra sí tiene que ver con el personaje de ‘Batman’.

Se sabe que al lugar se le otorgó dicho nombre por su oscuridad que reina en su territorio, principalmente en las noches, ya que no tiene suficiente alumbrado público, algo parecido a lo que sucede en la historieta del llamado ‘Caballero de la Noche’.

La otra versión se trata de una leyenda, la cual asegura que en los años noventa había un hombre serio que defendía a los habitantes del pueblo de los amantes de lo ajeno y de los políticos, sus buenas acciones se hicieron famosas en la localidad, por lo que las personas lo comenzaron a llamar ‘Batman’, más tarde la el lugar tomó el nombre de Ciudad Gótica.

Fue en 1998 cuando se denominó Ciudad Gótica; sin embargo, debido a que a su nombre muchos funcionarios han decidió voltear a ver a este lugar, lo que ha ayudado a mejorar las condiciones de vida. De acuerdo con México Desconocido el sitio apenas tiene 100 familias.

Sin duda, Aguascalientes cuenta con lugares sorprendentes y de nombres muy peculiares, pues también se sabe que existen Lomas de Nueva York, aunque se asegura que en poco se parece a la ciudad de Estados Unidos.

