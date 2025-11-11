Este pueblo mágico tiene esquites de todos los colores

Uno de los antojos más solicitados por los mexicanos son los esquites, pues con el paso del tiempo se han convertido en los favoritos del público. Ya sean con mayonesa, chile, limón y su muy tradicional queso; no cabe duda que siempre se están buscando los mejores, más cuando las personas están de paseo en un Pueblo Mágico.

Sin embargo, con el paso del tiempo nuevos sabores y acompañamientos se han agregado a los esquites, por lo que muchas personas buscan probar nuevas experiencias. Aunque muchos han asegurado que en el pueblo mágico de Bernal en el estado de Querétaro, es donde se encuentra una gran variedad de esquites, donde se pueden encontrar casi todos los sabores y colores.

¿Qué sabores de esquites se pueden encontrar en Bernal?

La gastronomía mexicana es única, por ese motivo se sabe que siempre se hacen diferentes pruebas con los platillos ya conocidos, por lo que ahora se pueden encontrar esquites de guayaba, mole verde y costilla, eso solo por mencionar algunas de las opciones que se tienen.

Para todos los que quieran probar todas las combinaciones que existen de esquites, muchos usuarios de redes sociales han mencionado que uno de los mejores lugares se encuentra junto al Museo de la Máscara, en la calle Independencia, un lugar que es famoso por sus mezclas tan atrevidas a la hora de preparar este antojito mexicano.

¿Qué otros atractivos tiene el Pueblo Mágico de Bernal?

Los esquites no son el único atractivo que tiene este Pueblo Mágico, este lugar se encuentra lleno de tradición y mucha historia para sus visitantes, al tiempo que sus paisajes regalan una vista única. Sin embargo, una de sus mayores atracciones es la famosa Peña de Bernal, la cual es el tercer monolito más grande del mundo.

