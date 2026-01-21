El pueblo mágico con nenúfares y aguas cristalinas que está cerca de CDMX

En redes sociales se ha hecho eco acerca de lo rápido que se fue enero para muchos, pues regularmente es lo contrario, con el primer mes del año avanzando realmente lento. Por ello, el primer puente del 2026 se avecina con total claridad y este pueblo mágico puede convencer a los que se encuentran cerca de Morelos. Allí encontrarás un típico paseo digno de presumir en Instagram, dado que hay aguas cristalinas y nenúfares que irradian belleza por sí solos.

¿Cuál es el pueblo mágico morelense que vale la pena visitar en febrero?

Ya sea en febrero o cualquier día o mes del año, este sitio en el municipio de Xochitepec esconde un sitio muy lindo donde se preserva mucho impacto turístico y cultural. El lugar del que se habla es Alpuyeca, donde el atractivo más impresionante en cuanto a lo visual son los espacios donde hay aguas cristalinas llenas de nenúfares.

Los nenúfares son estas hojas que flotan sobre las superficies acuáticas que tienen flores preciosas encima de ellas. Por eso, para los amantes de la naturaleza y la observancia de este tipo de vistas, es una experiencia sumamente agradable. Además, claramente es una oportunidad digna de tomar con una cámara y fiel a nuestros tiempos… replicarla en redes sociales.

Según algunos registros de distintos medios, desde la Ciudad de México se llega en dos horas y media en automóvil. No es complicado el arribo, sin embargo por eso se recomienda aprovechar el puente de febrero para tener el tiempo suficiente de disfrutar todo lo que ofrece Alpuyeca, Morelos.

¿Qué otras actividades se pueden hacer en este pueblo mágico?

Alpuyeca tiene además el clásico andar por la plaza del pueblo, unas nieves artesanales dignas de probar y aunque no es directamente allí, es posible buscar un tiempo de natación en el Parque Acuático Ojo de Agua… a unos 20 minutos de allí.

Y en la oferta cultural, su iglesia es bastante conocida por el arte sacro, esto por la Parroquia Purísima Concepción. Esta fue fundada por la orden de los franciscanos tras la conquista española. La peculiaridad es que fue construida sobre la plataforma de una pirámide prehispánica. Sitios web como México Desconocido indican que se han encontrado vestigios arqueológicos a los alrededores.