Conoce el balneario de Morelos más hermoso e ideal para vacaciones, según la IA

Morelos es un sitio que cuenta con muchos destinos turísticos que puedes disfrutar. Si estás buscando un balneario para pasar tus vacaciones, pues te tenemos la respuesta ideal.

¡Última hora! Abogados defensores de Alicia Villarreal confirman su renuncia públicamente

Estamos hablando de Las Estacas Parque Natural que es considerado el balneario más hermoso y exclusivo de Morelos para vacacionar. Este parque destaca por su río natural de aguas cristalinas de 1 km de largo, rodeado de abundante vegetación selvática, ofreciendo una experiencia de conexión directa con la naturaleza.

¿Cuáles son las mejores opciones para vacacionar?

Naturaleza y Lujo (Ideal para Parejas y Relax)

Las Estacas Parque Natural: Es un oasis natural con un río milenario de aguas transparentes. Ofrece actividades como buceo, kayak, tirolesa y servicios de spa. Cuenta con hotel, Glamping y zona de campamento. La entrada general tiene un costo aproximadode$550 MXN para adultos y$350 MXN para menores. El mismo se ubica en Morelos.

Aquí les va mi reseña y algunos tips por si algún día visitan las Estacas en Morelos (seguro hay alguna reseña mejor, pero bueno, mis dos pesos)

El sábado fuimos con unos amigos al parque Natural Las Estacas y nos hospedamos en el área de Glamping. Algunas cosas que me gustaría pic.twitter.com/lrH3D0yUdr — Ximena Rosas (@jamonarosas) May 27, 2024

Los Manantiales: Destaca por sus pozas naturales de agua termal a28°Cy una zona con arena que simula una pequeña playa. Cuenta con cascadas, grutas, asadores y restaurante. En cuanto al hospedaje tiene Búngalos y campamento junto al río. Entrada adultos$130 MXN, niños$110 MXN.

Aventura y Diversión Familiar (Parques Acuáticos)

El Rollo Parque Acuático: Uno de los parques más grandes y famosos de Latinoamérica. Para2026, cuenta con promociones de Pase Anual que incluyen descuentos en hospedaje dentro del parque. Tiene numerosos toboganes de alta velocidad, olas de surf y áreas infantiles temáticas.

Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec: Parque de nivel mundial con atracciones extremas como el King Cobra y el Tornado. Ofrecen el Gold Pass 2026que permite acceso a festivales y beneficios exclusivos. Tienen boletos desde $450 MXN.

Qué rápido se pasa el tiempo…

Cuando tú eres el piloto principal 🥹



Speedway Stunt Coaster ya está a 5 días de abrir 📆



31 de ENERO llega YAAAAAAA https://t.co/2E0NMc2gjY — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) January 26, 2026

Encanto Rústico y Económico

Balneario Santa Isabel: Ideal por su ambiente familiar y su compromiso ecológico. Cuenta con manantiales de agua cristalina y extensas áreas verdes. Podrás disfrutar de cabañas y área de campamento. Entrada general$180 MXN; ofrecen 25% de descuento en visitas entre semana.

Las Huertas: Conocido por su "balneario rústico" de aguas termales. Es un paraíso natural donde se permite ingresar alimentos y utilizar asadores propios. Sus atractivos son cascadas naturales y un ambiente más tranquilo al prohibir el uso de bocinas externas.