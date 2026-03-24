Viaja a este pueblo mágico con pantanos y prueba el exótico salpicón de pejelagarto

La oferta de experiencias que tiene México es inmensa, sin embargo si quieres algo exótico y hasta cierto punto salvaje, debes visitar Tabasco. Allí se encuentra Frontera, sitio donde la naturaleza es respetada y utilizada como un espacio digno de reconocimiento. En ese sentido, puedes probar el salpicón de pejelagarto… especie única que se da solamente en esta zona del país.

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¿Por qué el pejelagarto es una oferta irrepetible del turismo en México?

Conocer Frontera te dará inclusive lección histórica de gran relevancia. Y es que el pejelagarto es un pez prehistórico de río, de forma larga, carne firme y piel escamosa. Este se encuentra en Tabasco porque se da en los pantanos de Centla. Por eso, recomiendan comerla en salpicón, aunque hay diversas preparaciones.

Este platillo típico es bajo en grasa, está lleno de proteína y al consumirlo se apoya la pesca sostenible de Frontera, pues como ya se comentó, el pejelagarto abunda allí. Con eso en mente, la explosión de sabores al comerlo, reconoces ese sazón de la ribera que es recomendado con una cerveza fría al lado.

¿Qué otras cosas se pueden hacer en la tierra del pejelagarto?

Ya se habló de la parte gastronómica, pero Frontera tiene a los ríos Usumacinta, San Pedro y Grijalva juntos en un delta rodeado de pantanos. Por ello es posible entender que son el origen de la vida de un lugar con más de 300 mil hectáreas. Esta es la Reserva de Biosfera del Pantano de Centla. Allí conviven aves exóticas con tortugas y todo gracias a los manglares llenos de vida propia que purifican el aire de manera automática.

También es posible pasear en lancha para ver cocodrilos perezosos y observar garzas en su majestuoso vuelo. Además, puedes caminar por el sendero de Punta Manglar, el cual anda sobre pilotes por el pantano… sintiendo el pulso de la selva húmeda. Y por si fuera poco, allí confluyen ríos ancestrales que sostuvieron a poblaciones prehispánicas y de donde provienen mitos de la civilización maya.