El Pueblo Mágico cerca de Guadalajara que tiene experiencia en kayak en ríos y cascadas

A poca distancia de Guadalajara se encuentra un Pueblo Mágico que combina naturaleza, aventura y paisajes impresionantes. Entre sus actividades estrella destaca una experiencia única en kayak que permite recorrer ríos cristalinos, explorar cañones y remar junto a cascadas escondidas. Un destino perfecto para quienes buscan desconectarse y vivir una escapada llena de adrenalina.

Se trata de Tapalpa, que se caracteriza por contar con una arquitectura colonial, calles empedradas y un ambiente tranquilo, ubicado a tan solo 2 horas de la gran ciudad, ideal para escapadas de fin de semana. De acuerdo al portal turístico México Desconocido, es un sitio ideal con opciones como senderismo, cuatrimotos, tirolesas y recorridos entre bosques y presas para toda la familia.

Lo que debes hacer si visitas Tapalpa

Ya sea que busques una caminata tranquila o un recorrido más intenso, los senderos de Tapalpa ofrecen la combinación perfecta de aventura y tranquilidad en medio de la naturaleza, que incluso puedes recorrer en un solo día.

Entre ellos se destaca el Salto del Nogal, la cascada más alta del estado, con una caída de 105 metros, se localiza a 18 kilómetros de la cabecera municipal, que atrae a gran cantidad de turistas y aficionados del senderismo. Sin embargo, allí también es el punto principal para remar. Sus aguas tranquilas la hacen perfecta para principiantes y para quienes buscan una experiencia relajada en medio de naturaleza.

Otras actividades imperdibles en el Pueblo Mágico