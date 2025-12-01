El Pueblo Mágico cerca de Guadalajara que tiene experiencia en kayak en ríos y cascadas
Existe un Pueblo Mágico que es el destino ideal para quienes buscan aventuras y cuenta con la cascada más grande de toda la región. Checa cuál es.
A poca distancia de Guadalajara se encuentra un Pueblo Mágico que combina naturaleza, aventura y paisajes impresionantes. Entre sus actividades estrella destaca una experiencia única en kayak que permite recorrer ríos cristalinos, explorar cañones y remar junto a cascadas escondidas. Un destino perfecto para quienes buscan desconectarse y vivir una escapada llena de adrenalina.
Se trata de Tapalpa, que se caracteriza por contar con una arquitectura colonial, calles empedradas y un ambiente tranquilo, ubicado a tan solo 2 horas de la gran ciudad, ideal para escapadas de fin de semana. De acuerdo al portal turístico México Desconocido, es un sitio ideal con opciones como senderismo, cuatrimotos, tirolesas y recorridos entre bosques y presas para toda la familia.
Lo que debes hacer si visitas Tapalpa
Ya sea que busques una caminata tranquila o un recorrido más intenso, los senderos de Tapalpa ofrecen la combinación perfecta de aventura y tranquilidad en medio de la naturaleza, que incluso puedes recorrer en un solo día.
Entre ellos se destaca el Salto del Nogal, la cascada más alta del estado, con una caída de 105 metros, se localiza a 18 kilómetros de la cabecera municipal, que atrae a gran cantidad de turistas y aficionados del senderismo. Sin embargo, allí también es el punto principal para remar. Sus aguas tranquilas la hacen perfecta para principiantes y para quienes buscan una experiencia relajada en medio de naturaleza.
Otras actividades imperdibles en el Pueblo Mágico
- Recorrer el centro histórico: debes pasear por sus calles empedradas, visita la Parroquia de San Antonio y disfrutar del ambiente tradicional de la plaza principal.
- Visitar los miradores naturales: miradores como el de La Cruz regalan vistas espectaculares del valle y del bosque, perfectos para fotos y momentos de calma.
- Probar la gastronomía local: no te vayas sin saborear sus borregos al pastor, el tradicional ponche de granada, el rompope o sus dulces típicos.
- Disfrutar de las cabañas y el ambiente de montaña: es ideal para desconectarte y puedes hospedarte en cabañas rodeadas de bosque, hacer fogatas y respirar aire puro.