Cuando el frío se hace sentir en la Ciudad de México, nada se antoja más que sumergirse en aguas calientes y relajantes. Dentro de la capital existe un balneario que destaca por su belleza, ambiente natural y temperatura ideal durante el invierno, convirtiéndose en la opción perfecta para escapar del clima frío sin salir de la CDMX.

De acuerdo a la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, actualmente la mejor opción es Peñón de los Baños, que no es un parque acuático con toboganes, sino un espacio tradicional enfocado en descanso y bienestar. De hecho, durante la temporada fría, sus aguas termales ayudan a relajar músculos, mejorar la circulación y disfrutar de una experiencia tipo spa a bajo costo, algo poco común dentro de la gran ciudad.

¿Por qué Peñón de los Baños es ideal para visitar en invierno?

Según la herramienta digital, este balneario se destaca por contar con más de 500 años de historia, que incluso era usado desde la época prehispánica por sus propiedades medicinales. Además, ofrece albercas de agua caliente, tinas individuales y baños terapéuticos.

@argentinoenmexico 👉El Peñón de los baños, las últimas aguas termales de la Ciudad de México. ✅️Actualmente las aguas del Peñón de los Baños están entubadas; sin embargo, aún es posible disfrutar de sus propiedades. Durante el siglo XX la zona se desarrolló por el crecimiento de colonias populares, en ese entonces había varias instalaciones de baños públicos. 👉Hoy en día las últimas instalaciones donde se puede disfrutar de las aguas sulfurosas son las ubicadas junto a la capilla. Allí puedes rentar una de las tinas en las que actualmente se suministran las aguas, además de disfrutar de un masaje. ✅️De acuerdo con los administradores de los baños, las aguas tienen propiedades para curar el asma, reumatismo, artritis, ciática bronquitis y estrés y alcanzan los 50º C de temperatura. 📍Dirección: Blvd. Puerto Aéreo 465, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15520 Ciudad de México, CDMX. 📅Horarios: Lunes a viernes de 6 a 20 horas. 👍Costo: $250.00 ☎️Teléfono: 5571 2870 ♬ sonido original - Jorge Amarilla

Asimismo, desde el portal turístico México Desconocido, indicaron que es perfecto para relajarte, aliviar el estrés y combatir el frío invernal sin salir de la localidad. En tanto, la inmersión en el agua caliente suele limitarse a 15 a 20 minutos por sesión debido a la temperatura y efectos en el cuerpo.

¿Dónde está ubicado este balneario en CDMX?

Este lugar está ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, cerca del Aeropuerto Internacional de la CDMX. Abre todos los días aproximadamente de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Si planeas visitarlo, tienes que tener en cuenta que debes llevar ciertas cosas, como por ejemplo:

