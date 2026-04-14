El destino en México donde está prohibido tomar fotos (y pocos lo saben)

En México hay un lugar donde está prohibido tomar fotos y muy pocos lo saben, pese a que es uno de los lugares más visitados del país al recibir el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Conoce el Pueblo Mágico que tiene la feria más longeva: no es San Marcos de Aguascalientes.

Teotihuacán es el destino de México donde se prohíbe tomar fotografías siempre y cuando sea con equipo profesional, ya que este tipo de dispositivos requieren de equipamiento adicional que puede representar un riesgo para el sitio arqueológico. Este es el Pueblo Mágico perfecto para escapar del bullicio de la CDMX: está rodeado de bosques y montañas.

En Teotihuacán está prohibido tomar fotos con cámaras profesionales, pero sí se puede utilizar celulares y tablets.|INAH

¿Se pueden tomar fotos en Teotihuacán con celulares?

De acuerdo con el portal web del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sí se puede tomar fotos para uso personal con diferentes dispositivos electrónicos, como lo es el caso de celulares, tablets y cámaras no profesionales. Esta medida aplica tanto en zonas arqueológicas como Teotihuacán, museos o inmuebles históricos que estén bajo la custodia de esta organización.

Cabe mencionar que a las personas que quieran tomar fotografías con fines comerciales se les cobrará la módica cantidad de 60 pesos, pues así se estableció desde 2011 mediante un oficio emitido por la Coordinación Nacional de Recursos Financieros del INAH.

¿Qué hacer en Teotihuacán?

Teotihuacán se ubica a menos de una hora de la Ciudad de México (CDMX), pero no todo es la zona arqueológica donde se encuentran las pirámides, pues en el pueblo se pueden realizar otras actividades, como lo es sumergirte en las cuevas del lugar, así como:

