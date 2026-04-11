El Pueblo Mágico perfecto para escapar del bullicio de la CDMX: está rodeado de bosques y montañas

La Ciudad de México (CDMX) llega a ser un poco estresante por el ritmo de vida que se lleva, pero para ello existen los fines de semana, los cuales puedes aprovechar para escapar del bullicio. Cerca de la gran metrópoli se ubica un Pueblo Mágico que es ideal para relajarse, ya que está rodeado de bosques y montañas. En cambio, si lo que buscas es fiesta, este municipio de Zacatecas es perfecto para tomar alcohol en la calle durante 24 horas y sin ser arrestado.

Tlayacapan, Morelos, es el lugar que se ubica rodeado de bosques y montañas, donde podrás respirar aire natural y descubrir increíbles paisajes dentro del corredor biológico Chichinautzin, que contempla la tina donde se bañaba Tlatoani, basamento piramidal y pinturas rupestres. Esta es la playa de México donde las motos acuáticas son más divertidas y menos peligrosas.

Tlayacapan, Morelos, es el pueblo donde podrás relajarte entre su naturaleza.|Pueblos Mágicos

Los imperdibles del pueblo cerca de la CDMX y su gastronomía

De acuerdo con un artículo del portal México Desconocido, Tlayacapan destaca por ser un lugar pintoresco y tranquilo, e ideal para escapar de la rutina durante un fin de semana o solo para ir de entrada por salida, ya que el pueblo se recorre por completo en un día.

El Pueblo Mágico es un portal al pasado, ya que algún día fue habitado por olmecas. Pero eso no es todo, ya que puedes recorrer sus calles mientras aprecias la arquitectura de sus numerosas capillas, aunque los edificios que más resaltan son:



Exconvento San Juan Bautista

Casa de Cultura municipal

Exhacienda de San Nicolás, por mencionar algunos.

En cuanto a la gastronomía, su platillo típico de mole verde de pepita, mejor conocido como pipián, está para chuparse los dedos, así como los tamales de sal, charales y fríjoles blancos. Mientras que el pan de maíz y canela es de lo mejor para degustar algo dulce.

De la CDMX a este Pueblo Mágico está a poco más de una hora de distancia en coche. Se puede tomar la carretera Xochimilco-Oaxtepec, ya que de este municipio se localiza a solo 10 minutos.