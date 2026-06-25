El lugar de México que tiene el mejor ambiente por el Mundial 2026 y que los turistas han amado

Si hay una ciudad mexicana que ha sorprendido por su ambiente durante el Mundial 2026, esa es Guadalajara. La capital de Jalisco se ha convertido en uno de los puntos más celebrados por turistas y aficionados, no solo por los partidos, sino por la forma en que la gente ha salido a vivir el futbol: con música, camisetas, banderas, comida, cánticos y una energía que se siente en las calles.

El corazón de esta fiesta ha sido Plaza Liberación, donde miles de personas se han reunido para ver los partidos en pantallas gigantes. Ahí, cada jugada se celebra como si ocurriera dentro del estadio. Los aplausos, los gritos de emoción y el ambiente familiar han hecho que muchos visitantes vean a Guadalajara como una de las sedes más cálidas y auténticas del torneo.

¿Por qué Guadalajara es la sede que ha enamorado a los turistas en el Mundial 2026?

Guadalajara no solo ha destacado por su pasión futbolera, sino por la manera en que ha unido la celebración mundialista con la identidad jalisciense. En el FIFA Fan Fest hay transmisiones en vivo, conciertos, espectáculos culturales, actividades para los aficionados y una zona gastronómica donde los visitantes pueden probar sabores típicos de la región.

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Parte de su encanto está en que el ambiente no se siente forzado. La ciudad tiene una personalidad muy marcada: mariachi, tequila, comida tradicional, plazas llenas de vida y una afición que sabe hacer sentir bienvenidos a quienes llegan de otros países.

Además, el Estadio Akron le suma fuerza a la experiencia, especialmente por ser casa de Chivas, uno de los equipos con más afición en México. Para los turistas que quieren vivir futbol dentro y fuera de la cancha, Guadalajara ofrece una mezcla difícil de superar.

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Qué hacer en Guadalajara durante el Mundial 2026

Quienes visiten Guadalajara para ver el Mundial 2026 pueden aprovechar el viaje para recorrer su Centro Histórico, conocer la Catedral, caminar por sus plazas y visitar el Hospicio Cabañas, uno de los sitios culturales más importantes de la ciudad. Pero eso no es todo.

El lugar de México que tiene el mejor ambiente por el Mundial 2026 y que los turistas han amado|Canva

También vale la pena ir a Tlaquepaque, un Pueblo Mágico ideal para disfrutar artesanías, galerías, música en vivo y comida mexicana en un ambiente muy colorido. Para una experiencia más completa, muchos turistas eligen hacer una escapada a Tequila, donde se pueden conocer los paisajes de agave, visitar destilerías y probar una de las bebidas más representativas de Jalisco.

Ciudad de México también mantiene una fiesta mundialista enorme

Aunque Guadalajara ha brillado con fuerza, la Ciudad de México sigue siendo otro de los grandes escenarios del Mundial 2026. La capital tiene una ventaja clara: su tamaño, su historia, sus puntos turísticos y la cantidad de espacios públicos donde se vive el torneo.

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El Zócalo se ha convertido en uno de los centros principales de reunión, con pantallas gigantes, actividades culturales y miles de aficionados viendo los partidos en comunidad. Además, zonas como Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y la Alameda Central han sido puntos clave para celebrar los triunfos de México.

Qué hacer en Ciudad de México durante el Mundial

En la CDMX, el futbol se puede combinar fácilmente con planes turísticos. El Centro Histórico es una parada obligada para conocer la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes, la calle Madero y el Templo Mayor.

También se puede visitar Chapultepec, recorrer museos, ir a Coyoacán, conocer Xochimilco o disfrutar la oferta gastronómica de colonias como Roma, Condesa y Polanco. Para quienes buscan una experiencia más futbolera, el Estadio Ciudad de México es uno de los recintos más emblemáticos del país.