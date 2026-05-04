Horóscopos de la semana de Mhoni Vidente: predicciones del lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026

Mhoni Vidente reveló cuál es el horóscopo semanal para cada signo, que abarca desde hoy, lunes 4 de mayo, hasta el viernes 8 de mayo. Tras consultar las cartas del tarot, dio a conocer cómo se moverá la energía en estos días, especialmente en el amor, el dinero, la salud y los golpes de suerte.

De acuerdo con la famosa astróloga, quien compartió sus predicciones en su canal de YouTube, aunque mayo es considerado el mes de las flores y de la Virgen María, también hay advertencias que no deben pasarse por alto. No todo será positivo, por lo que recomienda estar atentos a las señales y tomar precauciones.

ARIES

El Mundo marca expansión total y cierre de ciclos con éxito. En el dinero, activas nuevos proyectos laborales que elevan tus ingresos y fortalecen tu patrimonio. En el amor, buscas estabilidad real con Leo, Capricornio o Acuario. En salud, protege dientes y garganta para evitar molestias. Advertencia: aléjate de envidias y refuerza tu energía con el Arcángel Metatrón.

TAURO

El Juicio anuncia renacimiento y decisiones clave que te favorecen. En el dinero, llega éxito económico acompañado de regalos o recompensas inesperadas. En el amor, cortas de raíz relaciones tóxicas y te alineas con Acuario, Capricornio o Virgo. En salud, trabaja el insomnio y mejora tus hábitos de descanso. Advertencia: protégente de energías negativas invocando al Arcángel Miguel.

GÉMINIS

La Rueda de la Fortuna gira a tu favor y abre oportunidades clave. En el dinero, es tu mejor momento para invertir y hacer crecer negocios. En el amor, evita relaciones interesadas y conecta con Libra o Acuario. En salud, cuida tu alimentación y sistema digestivo. Advertencia: mantente alerta ante traiciones y enemigos ocultos; invoca al Arcángel Uriel.

CÁNCER

La Estrella ilumina tu camino con esperanza y logros concretos. En el dinero, consolidas negocios propios y firmas nuevos contratos. En el amor, dejas de rogar y elevas tu valor buscando afinidad con Escorpión, Sagitario o Piscis. En salud, rompe con la depresión y el sedentarismo. Advertencia: administra mejor tu tiempo y pide guía al Arcángel Gabriel , según sus recomendaciones.

LEO

El As de Oro trae abundancia y oportunidades financieras sólidas. En el dinero, recibes ingresos extra y estabilidad económica. En el amor, conectas con Libra, Sagitario o Aries para relaciones más firmes. En salud, cuida riñones y cadera. Advertencia: no cargues problemas ajenos y protege tu energía con el Arcángel Uriel.

Mayo es el mes de las flores y la Virgen María, según Mhoni Vidente.|Gemini

VIRGO

El Mago te da poder para manifestar éxito y cerrar acuerdos importantes. En el dinero, creces profesionalmente y concretas contratos clave. En el amor, deja el control y fluye con Tauro, Capricornio o Sagitario. En salud, atiende migrañas y tensiones. Advertencia: sé discreto y fortalece tu protección con el Arcángel Miguel.

LIBRA

La Templanza equilibra tu vida y abre caminos armoniosos. En el dinero, surgen nuevas ofertas laborales y golpes de suerte como la lotería. En el amor, encuentras estabilidad con Acuario, Piscis o Géminis. En salud, cuida huesos y cadera. Advertencia: respira, analiza y toma decisiones con sabiduría; invoca al Arcángel Jofiel.

ESCORPIO

El Emperador te coloca en posición de poder y liderazgo. En el dinero, impulsas negocios y tomas control de tus finanzas. En el amor, evita conflictos y busca conexión con Cáncer, Piscis o Escorpión. En salud, protege pulmones y garganta. Advertencia: mantén la integridad y evita prestar dinero; apóyate en el Arcángel Chamuel.

Hoy en este dia mágico invocó a todos los Angeles Guardianes para con su poder Divino cubran a mis seres queridos de Protección y en este dia #DomingoFamiliar tendre la fortuna de darle las gracias a la vida por tanto que ne ha dado y simplemente le digo a Dios en ti confío

HOY… pic.twitter.com/xJwFbFd7eB — Mhoni Vidente (@mhonividente) May 3, 2026

SAGITARIO

La Torre sacude estructuras para obligarte a reconstruir con firmeza. En el dinero, cierras negocios importantes y la suerte te favorece en juegos de azar. En el amor, apuesta por un vínculo real con Aries, Leo o Virgo. En salud, evita vicios y controla el sobrepensamiento. Advertencia: no te dejes llevar por falsas expectativas; invoca al Arcángel Uriel.

CAPRICORNIO

El Sol ilumina tu camino con éxito, claridad y reconocimiento. En el dinero, logras estabilidad económica y recibes noticias o llamadas del extranjero. Según Mhoni Vidente, en el amor, conectas con Virgo, Tauro o Aries. En salud, cuida tu estómago y evita corajes. Advertencia: depura amistades tóxicas y rodéate de luz con el Arcángel Miguel.

ACUARIO

El Loco te impulsa a tomar riesgos que abren nuevas oportunidades. En el dinero, mantienes estabilidad y encuentras opciones para invertir. En el amor, conectas con Tauro, Géminis o Libra. En salud, cuida espalda y cuello. Advertencia: no confíes ciegamente en personas tóxicas; protégete con el Arcángel Metatrón.

PISCIS

La carta del dinero anuncia prosperidad y expansión económica. En el dinero, atraes éxito en negocios y golpes de suerte como la lotería. En el amor, busca estabilidad con Acuario, Cáncer o Escorpión. En salud, protege garganta y pulmones. Advertencia: abre los ojos ante enemigos ocultos y sana tu energía con el Arcángel Rafael.