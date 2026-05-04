Horóscopos de la semana de Mhoni Vidente: predicciones del lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026
Es el mes de las flores y la Virgen María, pero no dejan de haber advertencias importantes que no deben pasar por alto. Estas fueron sus visiones.
Mhoni Vidente reveló cuál es el horóscopo semanal para cada signo, que abarca desde hoy, lunes 4 de mayo, hasta el viernes 8 de mayo. Tras consultar las cartas del tarot, dio a conocer cómo se moverá la energía en estos días, especialmente en el amor, el dinero, la salud y los golpes de suerte.
De acuerdo con la famosa astróloga, quien compartió sus predicciones en su canal de YouTube, aunque mayo es considerado el mes de las flores y de la Virgen María, también hay advertencias que no deben pasarse por alto. No todo será positivo, por lo que recomienda estar atentos a las señales y tomar precauciones.
ARIES
El Mundo marca expansión total y cierre de ciclos con éxito. En el dinero, activas nuevos proyectos laborales que elevan tus ingresos y fortalecen tu patrimonio. En el amor, buscas estabilidad real con Leo, Capricornio o Acuario. En salud, protege dientes y garganta para evitar molestias. Advertencia: aléjate de envidias y refuerza tu energía con el Arcángel Metatrón.
TAURO
El Juicio anuncia renacimiento y decisiones clave que te favorecen. En el dinero, llega éxito económico acompañado de regalos o recompensas inesperadas. En el amor, cortas de raíz relaciones tóxicas y te alineas con Acuario, Capricornio o Virgo. En salud, trabaja el insomnio y mejora tus hábitos de descanso. Advertencia: protégente de energías negativas invocando al Arcángel Miguel.
GÉMINIS
La Rueda de la Fortuna gira a tu favor y abre oportunidades clave. En el dinero, es tu mejor momento para invertir y hacer crecer negocios. En el amor, evita relaciones interesadas y conecta con Libra o Acuario. En salud, cuida tu alimentación y sistema digestivo. Advertencia: mantente alerta ante traiciones y enemigos ocultos; invoca al Arcángel Uriel.
CÁNCER
La Estrella ilumina tu camino con esperanza y logros concretos. En el dinero, consolidas negocios propios y firmas nuevos contratos. En el amor, dejas de rogar y elevas tu valor buscando afinidad con Escorpión, Sagitario o Piscis. En salud, rompe con la depresión y el sedentarismo. Advertencia: administra mejor tu tiempo y pide guía al Arcángel Gabriel, según sus recomendaciones.
LEO
El As de Oro trae abundancia y oportunidades financieras sólidas. En el dinero, recibes ingresos extra y estabilidad económica. En el amor, conectas con Libra, Sagitario o Aries para relaciones más firmes. En salud, cuida riñones y cadera. Advertencia: no cargues problemas ajenos y protege tu energía con el Arcángel Uriel.
VIRGO
El Mago te da poder para manifestar éxito y cerrar acuerdos importantes. En el dinero, creces profesionalmente y concretas contratos clave. En el amor, deja el control y fluye con Tauro, Capricornio o Sagitario. En salud, atiende migrañas y tensiones. Advertencia: sé discreto y fortalece tu protección con el Arcángel Miguel.
LIBRA
La Templanza equilibra tu vida y abre caminos armoniosos. En el dinero, surgen nuevas ofertas laborales y golpes de suerte como la lotería. En el amor, encuentras estabilidad con Acuario, Piscis o Géminis. En salud, cuida huesos y cadera. Advertencia: respira, analiza y toma decisiones con sabiduría; invoca al Arcángel Jofiel.
ESCORPIO
El Emperador te coloca en posición de poder y liderazgo. En el dinero, impulsas negocios y tomas control de tus finanzas. En el amor, evita conflictos y busca conexión con Cáncer, Piscis o Escorpión. En salud, protege pulmones y garganta. Advertencia: mantén la integridad y evita prestar dinero; apóyate en el Arcángel Chamuel.
Hoy en este dia mágico invocó a todos los Angeles Guardianes para con su poder Divino cubran a mis seres queridos de Protección y en este dia #DomingoFamiliar tendre la fortuna de darle las gracias a la vida por tanto que ne ha dado y simplemente le digo a Dios en ti confío— Mhoni Vidente (@mhonividente) May 3, 2026
HOY… pic.twitter.com/xJwFbFd7eB
SAGITARIO
La Torre sacude estructuras para obligarte a reconstruir con firmeza. En el dinero, cierras negocios importantes y la suerte te favorece en juegos de azar. En el amor, apuesta por un vínculo real con Aries, Leo o Virgo. En salud, evita vicios y controla el sobrepensamiento. Advertencia: no te dejes llevar por falsas expectativas; invoca al Arcángel Uriel.
CAPRICORNIO
El Sol ilumina tu camino con éxito, claridad y reconocimiento. En el dinero, logras estabilidad económica y recibes noticias o llamadas del extranjero. Según Mhoni Vidente, en el amor, conectas con Virgo, Tauro o Aries. En salud, cuida tu estómago y evita corajes. Advertencia: depura amistades tóxicas y rodéate de luz con el Arcángel Miguel.
ACUARIO
El Loco te impulsa a tomar riesgos que abren nuevas oportunidades. En el dinero, mantienes estabilidad y encuentras opciones para invertir. En el amor, conectas con Tauro, Géminis o Libra. En salud, cuida espalda y cuello. Advertencia: no confíes ciegamente en personas tóxicas; protégete con el Arcángel Metatrón.
PISCIS
La carta del dinero anuncia prosperidad y expansión económica. En el dinero, atraes éxito en negocios y golpes de suerte como la lotería. En el amor, busca estabilidad con Acuario, Cáncer o Escorpión. En salud, protege garganta y pulmones. Advertencia: abre los ojos ante enemigos ocultos y sana tu energía con el Arcángel Rafael.