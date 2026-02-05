El pueblo de Hidalgo donde casi no hay turistas y tiene los hoteles más románticos para pareja

¿Todavía no tienes planes en pareja para este 14 de febrero? Puedes celebrar San Valentín con una sorpresa de viaje al Pueblo Mágico de Acaxochitlán, Hidalgo, un hermoso lugar donde encontrarás hoteles románticos especiales y, además, menos turistas que en Huasca de Ocampo o Real del Monte.

Este paraíso está rodeado de montes y bosques, donde los pobladores te arropan con comida tradicional, naturaleza tranquila y experiencias únicas para disfrutar en pareja .

¿Cómo son los hoteles románticos para parejas en Acaxochitlán, Hidalgo?

Algunos de los hoteles que ofrecen experiencias románticas para parejas son de estilo boutique y se ubican en la comunidad de Javier Rojo Gómez. Se trata de cabañas elevadas e íntimas, inmersas en el bosque, que además cuentan con restaurante.

Este tipo de hoteles puedes encontrar en Acaxochitlán.|Instagram

Asimismo, hay hoteles más costosos en la calle José María Morelos 8, donde podrán hospedarse cómodamente dentro de la Sierra Norte hidalguense, u opciones más económicas, como una terraza en avenida Zaragoza 25, ubicada en pleno centro del poblado de Acaxochitlán.

¿Qué puedes hacer con tu pareja en el Pueblo Mágico de Acaxochitlán, Hidalgo?

Para disfrutar de este viaje en pareja, pueden planear caminatas a las cascadas de Chimalapa, pasear en kayak en la Presa El Tejocotal, visitar la Parroquia de la Asunción de María, conocer el Museo Arqueológico, ver el atardecer en la Presa Omiltemetl, recorrer el Sendero Mágico de los Duendes y, por supuesto, pasear de la mano por el Centro Histórico, según señalan las atracciones del gobierno municipal .

Pueden visitar las cascadas de Acaxochitlán en pareja.|(Especial/Sectur)

México Desconocido recomienda probar la comida tradicional del lugar, que incluye:

Barbacoa al horno de tierra

Mixiotes

Molotes con papa

Tamales de frijoles

Tamales de tianepa

Pan de pulque

Atole de maíz azul

Hongos (por temporada)

Si te queda tiempo y ganas de seguir explorando, Acaxochitlán también es un excelente punto de partida para conocer otros Pueblos Mágicos cercanos, como Huasca de Ocampo, Real del Monte o incluso Zacatlán, en Puebla. Así, puedes convertir tu escapada romántica en una ruta llena de paisajes, gastronomía y rincones especiales para compartir en pareja.