El pueblo de Puebla que pocos visitan y es como estar en una mini Grecia

En Puebla existe un Pueblo Mágico que se parece a Grecia y a Europa: Tetela de Ocampo. Si bien muchos visitan otros lugares más turísticos y cercanos, como Val’Quírico, este sitio es mucho menos conocido y más auténtico, gracias a sus casitas blancas que recuerdan a Santorini, pero con un toque rural y a pequeña escala. Al menos así lo señala la Inteligencia Artificial (IA).

Este pequeño lugar tiene un relieve montañoso con paisajes increíbles, similares a los de muchos pueblos griegos, aunque la mayoría de ellos están junto al mar. Su arquitectura es parecida, ya que utiliza colores claros y materiales como piedra y teja, además de muros gruesos.

Así luce Tetela de Ocampo desde las alturas: un hermoso Pueblo Mágico de Puebla.|(Especial/Google Maps)

¿Qué hacer en Tetela de Ocampo, el Pueblo Mágico de Puebla?

En Tetela de Ocampo se pueden realizar muchas actividades relacionadas con la historia de México, disfrutar de la naturaleza, probar una buena comida tradicional y explorar las zonas boscosas que lo rodean.

Según México Desconocido, una de las actividades más populares entre los turistas es conocer su historia vinculada con la Batalla de Puebla, que se conmemora el 5 de mayo, a través de los murales ubicados en el Centro Histórico.

Si visitar Tetela de Ocampo, debes conocer sus icónicas cascadas naturales.|(Especial/ Gobierno de México

Asimismo, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México recomienda visitar museos como el de las Tres Juanas, la iglesia de Santa María de la Asunción, caminar por la plaza dominical y conocer las casacas, cañones y grutas.

¿Cuál es la mejor temporada para visitar Tetela de Ocampo?

El mejor momento para visitar Tetela de Ocampo es durante el Festival de los Huehues de Chirrión o el Festival Cultural, que se llevan a cabo el 14 de febrero y del 2 al 6 de mayo, respectivamente.

¿Qué otros Pueblos Mágicos de Puebla valen la pena visitar, pero que son poco conocidos?

Tlatlauquitepec, Pahuatlán o incluso Cuetzalan son algunos Pueblos Mágicos de Puebla que reciben menos visitantes en comparación con Cholula, Atlixco y Zacatlán de las Manzanas. En total, este estado cuenta con 12 Pueblos Mágicos.