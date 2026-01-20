El pueblo de Hidalgo donde se instalaría una de las selecciones más temidas del Mundial 2026

Pachuca de Soto es el pueblo de Hidalgo donde se instalaría Sudáfrica, una de las selecciones más temidas del Mundial 2026, sobre todo para México, pues será a la que enfrente en el partido inaugural. Este rinconcito es la capital del estado y rica en cultura, gastronomía e historia, por lo que sería el lugar idóneo para los africanos. Conoce las 2 playas de Nayarit que no tienen agua mala y son cristalinas.

La "Bella Airosa", como se le conoce, es una de las opciones del equipo africano, debido a su cercanía con la CDMX, pues el trayecto es poco más de 1 hora y media, aunque puede variar según el tráfico del día. Además, cuenta con una altura idéntica a la capital mexiquense, que los ayudará a adaptarse.

¿Qué hacer en el pueblo de Hidalgo?

Pachuca es famosa por su reloj monumental, paisajes boscosos y por ser una zona minera y futbolera, cualidades que le llamaron la atención a Sudáfrica. En este lugar se ubica el Museo a la Minería debido a que es uno de los pueblos del país más importantes de esta actividad, según el portal México Desconocido.

La “Bella Airosa” cuenta con buenas edificaciones que, si no son edificios gigantescos debido a su cercanía con la CDMX, sí tienen mucha historia como lo son:



Cajas Reales

Palacio de Gobierno

Casas Coloradas

Casa de las Artesanías

Museo de la Minería

Plaza de la Independencia

Monumento a Cristo Rey

Este pueblo de Hidalgo también resalta por su gran gastronomía, pero su platillo más representativo son los pastes, que son empanadas rellenas de papa con carne, frijol, mole, piña o arroz con leche; es decir, se pueden degustar salados o dulces. También puedes probar la barbacoa de borrego, ximbo, enchiladas mineras y el pulque.

Cabe mencionar que Sudáfrica quiere hospedarse en Pachuca, pero la decisión y el visto bueno lo tomaría la FIFA, el órgano mayor del futbol.