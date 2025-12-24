El pueblo de Hidalgo que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso: es poco explorado

Hidalgo guarda destinos llenos de encanto que aún se mantienen lejos del turismo masivo. Entre ellos se encuentra este pueblo poco explorado, que sorprende por su belleza natural, su tranquilidad y su atmósfera auténtica, convirtiéndose en una joya escondida ideal para quienes buscan descubrir lugares distintos y llenos de magia.

Se trata de Zimapán, un Pueblo Mágico que está rodeado de montañas, cañones y presas, lo que lo convierte en un destino ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre, de acuerdo al portal turístico México Desconocido.

Las principales características de Zimapán, Hidalgo

Desde la Secretaría de Turismo compartieron las características que presenta este Pueblo Mágico, para que tengas en cuenta todo lo que no debes perderte a la hora de visitarlo:



Historia minera : su origen está ligado a la minería, una actividad que marcó su desarrollo económico y cultural desde la época colonial.

: su origen está ligado a la minería, una actividad que marcó su desarrollo económico y cultural desde la época colonial. Arquitectura tradicional : conserva construcciones históricas, calles tranquilas y una plaza principal que refleja el estilo típico de los pueblos hidalguenses.

: conserva construcciones históricas, calles tranquilas y una plaza principal que refleja el estilo típico de los pueblos hidalguenses. Clima agradable: su clima templado permite visitarlo durante todo el año sin temperaturas extremas.

Atractivos naturales cercanos : destacan la Presa Zimapán, el Cañón del Infiernillo y aguas termales en los alrededores.

: destacan la Presa Zimapán, el Cañón del Infiernillo y aguas termales en los alrededores. Tradiciones vivas : mantiene fiestas patronales, celebraciones religiosas y costumbres locales que fortalecen su identidad.

: mantiene fiestas patronales, celebraciones religiosas y costumbres locales que fortalecen su identidad. Gastronomía regional : ofrece platillos típicos como barbacoa, tamales, escamoles (en temporada) y antojitos tradicionales.

: ofrece platillos típicos como barbacoa, tamales, escamoles (en temporada) y antojitos tradicionales. Ambiente tranquilo: es poco concurrido en comparación con otros destinos, ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.

Esto debes saber antes de visitar Zimapán

Zimapán es ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad, por lo que conviene planear el viaje con calma. Llevar ropa y calzado cómodo es fundamental, ya que muchos de sus atractivos están en zonas naturales y con caminos irregulares.

Asimismo, si planeas visitar presas, cañones o aguas termales, considera respetar las indicaciones locales y cuidar el entorno. Además, al ser un destino poco explorado, es buena idea llevar efectivo y reservar con anticipación si viajas en temporada alta o fines de semana.