Este es el Pueblo Mágico de Hidalgo más BARATO para visitar en invierno, según la IA

Contrario a lo que muchos pueden pensar, ir a un Pueblo Mágico no es tan caro como parece . Y es que aunque es verdad que este nombramiento incrementa el prestigio de un lugar, no siempre se refleja en los precios, mucho menos cuando se eligen alternativas de viaje que son accesibles y tienen mucho por hacer, cualidades con las que cumple un maravilloso destino en Hidalgo.

El sitio en cuestión es Zimapán, conocido por sus preciosos paisajes, todos los atractivos que ofrece a sus visitantes y porque es mucho más barato que otras alternativas, no solo en el estado, sino en todo México. Es por esto que la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT lo clasificó como una opción conveniente para los que quieren salir en invierno, pero no tienen tanto para gastar.

¿Cuánto cuesta ir a Zimapán? Este es el presupuesto ideal para un viaje de invierno

Si las vacaciones de fin de año te agarraron en una situación económica un poco complicada, no te preocupes, porque esto no quiere decir que tengas que quedarte aburrido en casa. Puedes apostar por pasar unos días de invierno en el Pueblo Mágico de Zimapán, que sin ser tan conocido como otros lugares de Hidalgo, tiene gran atractivo para los turistas.

El Pueblo Mágico de Zimapán es una buena opción para viajar barato en invierno|Secretaría de Turismo

Un presupuesto realista para pasar hasta 4 días en este increíble rincón rodeado de naturaleza, es de 3 mil a 5 mil pesos, dependiendo si vas solo o con un acompañante, explica la IA. Para economizar y no salirte de lo que tienes previsto, debes considerar alternativas de transporte accesibles, ya sea ir en el mismo auto o ir en un bus comercial.

En cuanto al hospedaje, será mejor buscar hostales o posadas con habitaciones compartidas, pues el precio por noche es considerablemente menor al de un hotel tradicional. Eso sí, para las comidas no escatimes tanto y trata de probar la gastronomía local. Finalmente, lleva un extra para que puedas comprar algún recuerdo artesanal que inmortalice esta aventura.

¿Cuáles son los atractivos turísticos de Zimapán?

Lo económico de este destino en Hidalgo no es lo más llamativo que tiene, ya que en realidad se trata de un lugar con mucha riqueza natural e histórica que se refleja en todo su territorio .

Las dunas de Pacula son uno de los principales atractivos en Zimapán|Secretaría de Turismo

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, al ir al Pueblo Mágico de Zimapán, es imperdible visitar los siguientes puntos:



Ir al Cañón del Infiernillo.

Conocer los Senderos Místicos de Villa de la Encarnación.

Disfrutar de un atardecer en el Parque Nacional de los Mármoles.

Explorar las dunas de Pacula, ¡son rojas!

Dar un paseo por la plaza mientras tomas un agua fresca.

Cenar en un restaurante que sirva platillos tradicionales como las chalupas o las enchiladas.

Así que si tienes un presupuesto limitado, pero quieres viajar en invierno y tener unas vacaciones entrañables, este Pueblo Mágico podría ser la alternativa predilecta porque es bonito y barato.