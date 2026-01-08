El Pueblo Mágico de Jalisco que tiene montañas, birria y un bosque estilo Canadá que pocos han visitado

Con 12 destinos nombrados como Pueblo Mágico, el estado de Jalisco posee una enorme riqueza histórica y cultural que se refleja en la mayoría de sus sitios turísticos. Esto ya que tiene de todo: de grandes ciudades como Guadalajara, hermosas playas como Puerto Vallarta y hasta un pequeño poblado donde la birria es el platillo estrella y que tiene vistas irreales que muchos compara con Canadá.

Se trata de Talpa de Allende, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa "sobre la tierra". De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, este lugar se distingue por su clima templado y también porque está rodeado de zonas verdosas, incluyendo un bosque de maple en el que se cultiva café, avena, alfalfa y maíz, así como árboles de caoba, fresco y pino.

Talpa de Allende es uno de los 12 Pueblos Mágicos que hay en Jalisco|Secretaría de Turismo

¿Por qué los bosques de Talpa de Allende son comparados con Canadá?

Una de las impresiones que la mayoría de visitantes a este tesoro escondido de Jalisco tiene, es que en los paisajes de este Pueblo Mágico hay cierta similitud con Canadá. Dicha comparación se debe justamente a las áreas boscosas en donde hay maple, hojas que en el otoño adquieren un tono entre naranja y rojo que tiñen todo de color.

Eso sí, en lo que no se parecen es en la temperatura, pues las condiciones tampoco son tan extremas como en Quebec, una de las ciudades en el país situado en América del Norte y que según Canadá Travel es de los principales productores de maple. Mientras que Talpa de Allende no se enfoca a la fabricación, sino a preservar el ecosistema, conocido desde 1996 por la Universidad de Guadalajara.

3 imperdibles en Talpa de Allende, el lindo Pueblo Mágico de Jalisco

Si lo que quieres es tener una experiencia entrañable, conectar con la naturaleza y además probar su deliciosa comida que es famosa por la birria, Talpa de Allende y su bosque de maple como en Canadá, son una gran alternativa para vacacionar. Y una forma de aprovechar el tiempo, es haciendo un itinerario para el recorrido, entre los cuales hay varias sugerencias de México Desconocido y la SECTUR.



Ir al bosque de maple para apreciar su riqueza en flora y fauna.

Comprar dulces artesanales para probar los sabores de la región.

Visitar la Capilla de la Cruz de Romero para admirar las montañas en todo su esplendor.