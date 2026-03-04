El pueblo de Tlaxcala que vale la pena visitar este fin de semana por el delicioso clima fresco

Tlaxcala cuenta con 3 Pueblos Mágicos, pero uno de ellos vale la pena visitar este fin de semana por el delicioso clima fresco, ya que se encuentra rodeado de montañas, llanuras cubiertas de magueyes y una laguna. Además, es perfecto para recorrerlo caminando para disfrutar de su paisaje y admirar sus haciendas. Este es el lugar de este estado que casi nadie conoce y tiene hoteles preciosos.

Tlaxco es el lugar idóneo para ir de viaje durante un fin de semana, ahora que el calor se intensifica más con el paso de los días. Tiene un ambiente tranquilo, lejos del turismo masivo si lo que buscas es desconectarte y conectar con la naturaleza de la zona, ideal para hacer fotos y subirlas a las redes sociales. Conoce el Pueblo Mágico que es perfecto para celebrar la Pascua 2026.

Tlaxco tiene un clima agradable, ya que está rodeado de montañas.|México Desconocido

¿Qué hacer en Tlaxco en un fin de semana?

Este pequeño pueblito puedes recorrerlo en un solo día, pero los lugares más turísticos o que debes conocer sí o sí son la Parroquia de San Agustín y la capilla del Santo Calvario, así como el taller de Eva Martínez, donde crean piezas de plata que puedes adquirir, según información del portal México Desconocido.

Uno de los atractivos turísticos del pueblo es que te puedes hospedar en un hotel que fue edificado en lo que fuera una hacienda, donde también puedes degustar de su famoso pulque mientras te subes a la máquina del tiempo para admirar y conocer cómo vivían los hacendados en el México antiguo.

En cambio, si lo que buscas es conectar con la naturaleza, existen centros ecoturísticos donde puedes acampar y pasar la noche admirando la constelación de estrellas. Pero eso no es todo, ya Tlaxco también destaca por su gastronomía, la cual enamorará tu paladar.

El Pueblo Mágico de Tlaxcala se ubica cerca de la CDMX y de Puebla, y se pueden degustar diferentes platillos, pero los que más destacan son: Barbacoa

