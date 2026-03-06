El pueblo de Tlaxcala ideal para este fin de semana por sus miradores con vistas panorámicas

Tlaxcala es un estado que sí existe, como lo dice su eslogan, ello por la tendencia de redes sociales en las que usuarios afirman desconocerlo. No obstante, tiene grandes lugares por visitar para este fin de semana, como lo es el pueblo con cascadas escondidas, que es precioso, así como por sus miradores con vistas panorámicas.

De acuerdo con un artículo de la Secretaría de Turismo de México, en San Juan Totolac se ubica un parque ecoturístico que recibe a cientos de turistas, ávidos de vivir experiencias extremas. Desde Peña de Pilares puedes observar todo lo que tiene escondido para ti Tlaxcala, donde hay un lugar que vale la pena visitar este fin de semana por su delicioso clima fresco.

En San Juan Totolac se ubica la Peña de Pilares que da unas vistas impresionantes.|Secretaría de Turismo de México

En Peña de Pilares respiras aire puro, mientras te activas físicamente con diferentes actividades como paseos en bicicleta, a caballo o en largas caminatas hasta llegar al punto más alto y tener vistas panorámicas sacadas de una película.

La capilla del pueblo que funge como mirador

En el pueblo, hay una capilla que funge como mirador para apreciar al municipio de Totolac. Esta se ubica en el barrio de Atzinco, el cual está construido de piedra con 2 campanarios y un mirador hacia el valle de Tlaxcala.

La capilla se ha convertido en el punto de reunión de familias y amigos que acuden para venerar al santo del lugar y después convivir mientras se aprecia todo lo que Tlaxcala les ofrece.

En la gastronomía, los visitantes pueden degustar del pan que se produce en el lugar, así como el aguamiel, mole, barbacoa, mixiotes, tlacoyos y pulque, una de las bebidas típicas de la región.

San Juan Totolac es ideal para visitar durante el fin de semana, ya que está a escasos 11 minutos de distancia de la capital de Tlaxcala, mientras que de Puebla a menos de 1 hora y desde la CDMX a casi 2 h en coche.