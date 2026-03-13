El Pueblo Mágico de México oculto que casi nadie visita, pero es una maravilla natural

México tiene oculto un Pueblo Mágico que casi nadie visita, pero que tiene una maravilla natural como lo es la laguna Santa María del Oro, la cual está rodeada de montañas y gran vegetación que crean un paisaje de ensueño, digno de una película estadounidense. Sin embargo, este lugar es poco conocido por los turistas. Caso contrario es esta región que es casi imposible de recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Santa María del Oro, Nayarit, es la joya oculta del país, ya que la mayoría de los visitantes son locales o turistas curiosos y aventureros que descubrieron este lugar por equivocación. Lo cierto es que este pueblo no se encuentra en el radar de las rutas turísticas y no hay las grandes cadenas hoteleras, puntos en contra que ocasionan que muy pocas personas acudan. Conoce la región que es muy difícil de acceder, pero ideal para hacer fotos y subirlas a Instagram.

Santa María del Oro cuenta con una vista espectacular gracias a su lago rodeado por montañas.|Visit México

No obstante, el Pueblo Mágico de México ofrece un ambiente acogedor y pintoresco por sus calles, donde recibirás la calidez de sus habitantes y podrás disfrutar tanto de sus mercados como de sus restaurantes para disfrutar de la gastronomía nayarita, según el portal Santa María Resort.

Los imperdibles en Santa María del Oro, pueblo oculto de México

Santa María del Oro se puede visitar todo el año, pero se recomienda hacerlo entre noviembre y abril, que son los meses que no llueve, y así aprovechar las actividades del aire libre, como visitar la laguna que brillará con un azul profundo bajo un cielo despejado, o que también dará una gran vista hacia las montañas.

Además, por esta zona podrás hospedarte en cabañas, lo que hará más espectacular tu estancia y conectar con la naturaleza, así como realizar diferentes actividades como lo son:



Paseos en kayak en la laguna

Senderismo y avistamiento de aves

Explorar el pueblo de Nayarit.

Cabe mencionar que Santa María del Oro es una gran opción para visitar de los nayaritas en un fin de semana y más en este que será puente por el natalicio de Benito Juárez, ya que está ubicado a poco menos de una hora de Tepic, la capital del estado.