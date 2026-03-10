El Pueblo Mágico de México que es difícil de acceder, pero es ideal para hacer fotos y subirlas a Instagram

México tiene varias maravillas que son reconocidas a nivel mundial, ya sea por la historia o grandes paisajes, como lo es la de este Pueblo Mágico, al cual es difícil de acceder, ya que solo se puede hacer por una “puerta”. No obstante, vale la pena ir en un fin de semana, pues es ideal para hacer fotos y subirlas a Instagram. Conoce la región de San Luis Potosí que es casi imposible de recorrer en coche, pero perfecto para caminar.

Real de Catorce es el lugar al cual es complicado acceder, ya que para ello es necesario atravesar el Túnel Ogarrio, único en el país que recorre más de 2 mil metros y que da entrada a un pueblito que se quedó congelado en el tiempo, pero con tesoros por descubrir. Esta es la región de Puebla que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Para acceder a Real de Catorce se tiene que hacer por un túnel que tiene una distancia de más de 2 mil metros.|México Desconocido

Características del Túnel Ogarrio, puerta de acceso a Real de Catorce

De acuerdo con el portal México Desconocido, el Túnel Ogarrio se construyó entre 1897 y 1901, y se le llamó de tal manera en honor al pueblo español de donde era originario Vicente Irizar, quien tuvo la idea e iniciativa de construir el acceso a Real de Catorce.

Este túnel acortó la distancia entre Real de Catorce, Matehuala, Potrero y El Cedral. Además, en el interior se encuentra una capilla dedicada a la Virgen Dolorosa, la cual podrás apreciar de mejor manera si lo recorres caminando, aunque es preciso mencionar que el recorrido es largo, pero darás los mismos pasos que hacían los mineros al atravesarlo.

El Túnel Ogarrio solo es de un carril, por lo que solo se permite un carro a la vez, lo que lo hace complicado para acceder y más cuando hay una alta demanda de turistas que quieren aventurarse en un pueblo minero que tiene cientos de maravillas desérticas por descubrir.

¿Qué hacer en Real de Catorce?

El Pueblo Mágico de Real de Catorce es idea para hacer fotografías y subirlas a Instagram gracias a sus paisajes desérticos o su arquitectura que parece detenida en el tiempo, como lo es la Parroquia de la Purísima Concepción, un templo de estilo neoclásico, así como:

