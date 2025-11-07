Con 12 destinos con la categoría de Pueblo Mágico, el estado de Puebla es una parada imperdible para conocer México en todo su esplendor. Y es que a pesar de que muy pequeño en comparación con otros sitios turísticos, resguarda fascinantes alternativas turísticas.

Una de estas opciones que los viajeros deberían considerar, es Tlatlauquitepec, que colinda con la Sierra Norte y es una de las zonas más impresionantes para visitar, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Esto gracias a que combina tesoros naturales, arquitectura plagada de historia y una esencia de tranquilidad que es perfecta para pasar unas merecidas vacaciones.

¿Por qué Tlatlauquitepec es un destino turístico atractivo en Puebla?

Para muchas personas, un aspecto importante al momento de elegir su próximo destino, es que tengan una oferta amplia en términos turísticos, pero que aun así no esté abarrotado. Precisamente, cumple con estos parámetros, pues a pesar de que muy bello y hay mucho por conocer, todavía no es la primera opción de los viajeros.

Secretaría de Turismo El Cerro Cabezón tiene uno de los paisajes más impresionantes de Puebla

Sobre cómo aprovechar una visita a este imponente Pueblo Mágico de Puebla, la Secretaría de Turismo explica que los atractivos imperdibles en Tlatlauquitepec son los recorridos por el Cerro Cabezón, las caminatas por los cultivos de flores y las fiestas patronales que se celebran a lo largo del año, como la que está dedicada a la Virgen de la Asunción.

¿Cuál es la comida típica de Tlatlauquitepec? Los sabores que distinguen a este Pueblo Mágico

Tratándose de gastronomía, Tlatlauquitepec no se queda atrás con otros destinos de México y también tiene varias recetas que conquistan a cualquier paladar. Empezando por el yolixpa, un licor de hierbas preparado de forma artesanal que se cree, tiene propiedades benéficas para la digestión.

La comida más famosa de este lugar son los tlayoyos, antojitos preparados con masa de maíz y rellenos de haba, frijol o requesón, explica el programa Destinos México de la SECTUR. Esta garnacha se parece a los tlacoyos, con la diferencia de que en este caso predomina el sabor de la hoja de aguacate, haciéndolos únicos.

Secretaría de Turismo, Gobierno de Puebla En Tlatlauquitepec tienen una gran variedad gastronómica

Así que si estás pensando visitar Puebla, pero no quieres opciones saturadas como Atlixco o Cholula, el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec es la mejor apuesta. Ya que sus áreas naturales, valor histórico y variedad cultural son garantía para una experienci turística grata.