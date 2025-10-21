El Pueblo Mágico de Puebla donde está la cafetería más deliciosa y casi nadie lo conoce, según la IA

Si de buen café se trata, México resguarda varios rincones secretos donde esta bebida tiene un sabor delicioso. Y qué mejor si se puede degustar al mismo tiempo que se explora un Pueblo Mágico, como este fascinante lugar de Puebla, donde hay hermosas cafeterías, pero específicamente tiene una que se ha vuelto famosa por su sabor.

El destino en cuestión es Zacatlán de las Manzanas, situado en la Sierra Norte y conocido por sus zonas boscosas y paisajes nublados. Precisamente estos aspectos lo vuelven perfecto para tomar café a cualquier hora del día y qué mejor si es en un negocio local que te haga sentir cómodo por su atención tan cálida, y todo sin gastar demasiado para así poder disfrutar de otras amenidades que hay en este destino.

Café del Zaguán: todo sobre la cafetería más famosa de Zacatlán de las Manzanas

Cuando estés de visita por Zacatlán de las Manzanas, no te puedes perder la oportunidad de probar las bebidas de Café del Zaguán, que destaca por sus recetas y sabores tradicionales, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

No es un lugar muy llamativo a simple vista, pero es ahí donde radica su encanto, pues su café es tan rico que lo demás pasa desapercibido. Aquí podrás degustar este grano en diferentes presentaciones y acompañarlo con repostería recién hecha, o hasta con una buena torta de milanesa.

Instagram / @cafedelzaguanzacatlan El Café del Zaguán es uno de los más famosos en Zacatlán de las Manzanas

La dirección exacta es: 5 de mayo # 2, Centro, 73310. Zacatlán, Puebla. Los precios son accesibles y el ticket por persona va desde los 100 pesos, es decir, 5.42 dólares, por el tipo de cambio actual.

¿Cuántos destinos nombrados como Pueblo Mágico hay en Puebla?

Aunque es mucho más pequeño que otros territorios de México, Puebla es uno de los estados con mayor cantidad de sitios con la categoría de Pueblo Mágico, pues tiene un total de 12 nombramientos. De acuerdo con información del programa México Desconocido de la Secretaría de Turismo, estos son:



Atlixco

Xiotepec

Cholula (que además es perfecto para encontrar el amor)

Tetela de Ocampo

Pahuatlán

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Chignahuapan

Huejotzingo

Cuetzalan

Huauchinango

Zacatlán de las Manzanas

Secretaría de Turismo El estado de Puebla tiene un total de 12 Pueblos Mágicos

Otros lugares del país con los que “está empatado” son Jalisco y el Estado de México.