A aproximadamente 800 metros de la costa de Cozumel, Quintana Roo, se ubica una playa donde es más probable que veas las estrellas de mar. Ello se debe en gran medida a que el agua es más clara y poco profunda, ideal para practicar snorkel y estar a centímetros de distancia de este animal marino. Este es el Pueblo Mágico donde hay cascadas, zona arqueológica y senderos para conectar con la naturaleza.

La playa El Cielo es uno de los tesoros naturales que hay en el país. Su escasa profundidad y aguas cristalinas hacen que sea posible admirar las estrellas de mar en su entorno natural. Una de las reglas del lugar es que solo las contemples, sin tocarlas ni moverlas. Conoce el pueblo de México que está cerca del mar y que es perfecto para una escapada refrescante.

La playa de Quintana Roo donde es más probable que veas estrellas de mar fácil|Escapadas.MX

De acuerdo con un artículo del portal Escapadas.MX, para llegar a El Cielo se requiere tomar una embarcación en la costa de Cozumel, pero también se puede llegar desde Playa del Carmen. Si quieres conocer el lugar a tu ritmo, puedes pagar un tour privado.

Los datos que no sabías de las estrellas de mar

Las estrellas de mar no son peces, pertenecen a un grupo de animales marinos conocidos como equinodermos, según la página web National Marine Aquarium. Es más probable apreciarlas en lugares con aguas poco profundas, como lo es la playa El Cielo.

Uno de los datos que quizá no sabías de las estrellas de mar es que no tienen cerebro ni sangre y, aunque parezcan diminutas, llegan a pesar hasta 5 kilogramos.

Este animal marino tiene un promedio de vida de aproximadamente 35 años y un dato curioso sobre ellas es que las de gran tamaño tienden a tener un promedio de vida mayor.

Las estrellas de mar que la mayoría de las personas conoce tienen 5 brazos, pero existen algunas que llegan a tener hasta 40, algo inusual. Cabe destacar que solo las encontrarás en el océano, ya que no pueden sobrevivir en agua dulce.