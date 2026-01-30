El secreto mejor guardado de Tequila: una cascada natural oculta en su Pueblo Mágico

El estado de Jalisco tiene una enorme riqueza cultural e histórica , aspecto que lo ha convertido en uno de los favoritos de turistas nacionales y extranjeros. Y entre todas las maravillas que resguarda su territorio, hay un Pueblo Mágico que muchos conocen por sus campos de agave, pero que también tiene una hermosa cascada que vale la pena visitar.

Este maravilloso destino es Tequila, cuna de esta bebida tan tradicional de México y cuyas principales actividades se basan en su producción. Pero eso no es todo lo que tienen para ofrecer, pues otra parada obligatoria es Los Azules, su cascada natural en la que podrás tener un día de pura conexión con la naturaleza.

La cascada de Los Azules se encuentra a aproximadamente 15 kilómetros desde Tequila|Tequila Pueblo Mágico

Así es Los Azules, la impresionante cascada en el Pueblo Mágico de Tequila

Este impresionante tesoro acuífero se ubica a menos de 15 kilómetros del centro de Tequila, por lo que es una gran opción para añadirse al itinerario durante una escapada a uno de los 12 sitios en Jalisco que cuentan con el título de "Pueblo Mágico" . De acuerdo con información del programa México Desconocido, la cascada Los Azules tiene 70 metros de altura y cuenta con dos caídas, una de 30 metros y otra de 70 metros, ambas provenientes del río Grande - Santiago.

Aunque se trata de un área protegida y el público en general no puede acceder sin un guía autorizado, el lugar cuenta con varias actividades abiertas a los visitantes para que puedan explorar de cerca este "secreto de Tequila". El portal de la Secretaría de Turismo señala que puede practicarse cañonismo, rapel y senderismo, además de que se puede nadar.

En esta hermosa cascada de Tequila se pueden hacer actividades extremas|Secretaría de Turismo

Eso sí, todos los viajeros tienen que ir mentalizados a que deberán caminar por superficies inclinadas con suelos inestables repletos de piedras y barrancos, así que lo mejor es ir con ropa y calzado cómodos para evitar incidentes. Y como recompensa, el camino tiene preciosas vistas por toda la fauna que crece cerca, así como algunos roedores que pertenecen a la fauna local.

¿Cuánto cuesta la entrada a Los Azules?

El ingreso a la cascada de Los Azules es completamente gratuito y todos los turistas pueden ver de cerca este "velo de agua", como muchos lo dominan, tomarse fotos y tocar el agua. Lo que sí tiene un precio adicional son las actividades físicas ofertadas por equipos especializados.

Entrar a la cascada que hay en el Pueblo Mágico de Tequila es completamente gratis|Secretaría de Turismo

Y si lo que quieres es una experiencia más completa, la SECTUR indica que hay tours autorizados que van desde los mil 200 a los 2 mil pesos mexicanos, dependiendo de la temporada. Dichos recorridos tienen distintos puntos de partida, ya que algunos salen desde Guadalajara centro y otros desde el Pueblo Mágico de Tequila, que es el que está muy cerca.