Así es el lujoso hotel de México construido en una plaza de toros y sus precios

En México hay una gran variedad de alojamientos, desde los más elegantes y costosos hasta los austeros, para todo tipo de presupuestos. Pero hay un hotel en el país que es de lujo y fue construido donde antes era una plaza de toros.

Hotel Quinta Real es el inmueble de Zacatecas que fue edificado en lo que era la Plaza de Toros de San Pedro, que fue construida en 1886 y fungió como centro de espectáculos para los amantes de lo taurino hasta 1975, cuando se realizó la última corrida. Conoce el Pueblo Mágico de este estado que es ideal para casarse.

Qinta Real es uno de los hoteles más lujosos de la región y se ubica en el Centro Histórico de Zacatecas.|@ZacatecasTravel

Se plantearon varios escenarios después de su cierre, pero la obra de edificar un hotel de lujo sobre la plaza fue la más idónea, pues el inmueble es uno de los más lujosos de la región y centro de grandes eventos.

Las amenidades y costos del Hotel Quinta Real

El Hotel Quinta Real se ubica en el Centro Histórico de Zacatecas, nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1993. Por ello, alojarse en este lugar invita a sus huéspedes a vivir un escape atemporal, donde los arcos, piedras y la cálida hospitalidad crean un escenario único.

El recinto cuenta con varias habitaciones de lujo, aunque hay que recalcar que los precios son poco accesibles, ya que hospedarse por noche sale entre 150 y 200 dólares, que en pesos mexicanos son entre 2,500 y 3,400 pesos, de acuerdo con la página web del inmueble.

No obstante, la más solicitada es la Suite Presidencial King, en la que se pueden hospedar hasta 3 personas y tiene un precio de 1,465 dólares (más de 25 mil pesos). Cabe mencionar que estos costos son estándar, ya que pueden incrementar en temporada vacacional.

Hotel Quinta Real también destaca por la organización de sus eventos, pues es el lugar predilecto de los zacatecanos para casarse, pues la piedra y cantera del acueducto como fondo hace romántico el momento.