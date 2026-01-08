Estas son las 3 playas de México con menos gente para ir en Semana Santa, según la IA

Aunque apenas arrancó el año, no está de más ir considerando los lugares a conocer en el siguiente periodo vacacional, que en este caso son los días de descanso por Semana Santa. Usualmente, en estas fechas las playas son los destinos predilectos por su buen clima, además de que en México existen un par de alternativas turísticas que no se aglomeran tanto y permiten tener un viaje tranquilo .

Las opciones poco frecuentadas por los visitantes, pero igual de preciosas, son Bahía Cacaluta, Isla Cocinas y Punta Coyote, que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, son ideales para los que buscan desconectarse del caos de la rutina y dedicarse a disfrutar solo de la naturaleza.

Así son las 3 playas en México que no están saturadas y sí puedes descansar en vacaciones

Punta Coyote, Baja California Sur

Si lo que quieres es maravillarte con la inmensidad de las playas al norte de México, entonces Baja California Sur es el lugar más adecuado. Aquí se encuentra Bahía Concepción, que resguarda varios tesoros turísticos, incluyendo Punta Coyote, que es uno de los que definitivamente vale la pena conocer.

En baja California Sur está Punta Coyote, un destino perfecto para tener vacaciones tranquilas|Ayuntamiento de La Paz

De acuerdo con información del Ayuntamiento de La Paz, su territorio es tranquilo y de fácil acceso, pues está a unos 40 minutos de la ciudad. Además, durante Semana Santa el ambiente es muy agradable estar en las playas de "la Baja" y las condiciones climáticas permiten hacer varias actividades como paseos en kayak, juegos de paddleboard y hasta campings para ver el atardecer y las estrellas.



Isla Cocinas, Jalisco

Aunque el estado de Jalisco es uno de los más populares entre visitantes locales y extranjeros por su gran oferta , lo cierto es que no todos sus destinos están aglomerados, pues hay varios que muy pocos conocen. En el caso de las mejores playas de México para ir en Semana Santa 2026 (y que no son Puerto Vallarta), está Isla Cocinas, que conjuga paisajes hermosos, comida deliciosa y ambiente relajado.

Isla Cocinas es uno de los lugares más hermosos de Jalisco|Visit Jalisco

Como referencia, está justo enfrente de Punta Perula y según datos de Visita Jalisco, pertenece a los islotes de Bahía de Chamela, así que en pocas palabras, se rodea de mar despejado, cielos azules y arena suave. Si vas a ir en Semana Santa, una recomendación imperdible es hacer un tour por las islas cercanas para así aprovechar el viaje.



Bahía Cacaluta, Oaxaca

Por último y no menos importante, está Bahía Cacaluta, situada en las costas de Huatulco. El mar de Oaxaca también es muy famoso y suele ser punto de encuentro para turistas de todo el mundo, pero de todas maneras es posible encontrar algunos sitios con poca gente.

Hablando de Bahía Cacaluta, es una de las playas vírgenes que hay en México que aún no son paraísos turísticos porque se prioriza conservarlas en buen estado, explica la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca. Un punto a considerar es que solo se puede llegar caminando por senderos o en una lancha por mar, lo que le da un aire de aislamiento que es ideal para las vacaciones de Semana Santa 2026.

Bahía Cacaluta es un tesoro natural en Oaxaca que vale la pena conocer|Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca

Estas son solo algunas de las opciones de playas en México que son idóneas para tener unos buenos días de descanso , ya que a pesar de que son hermosas y tienen tesoros naturales, todavía no se saturan con los visitantes.