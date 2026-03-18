Hidalgo tiene un hermoso lugar con bosques y cascadas que es súper accesible

Se acerca Semana Santa por lo que muchos van a aprovechar para tomar días de descansos. Es por esto que te vamos a contar sobre un lugar de Hidalgo que no solo es hermoso sino que también muy accesible económicamente.

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Estamos hablando de Huasca de Ocampo que es el primer sitio en recibir el título de Pueblo Mágico. Es el lugar ideal para poder desconectarse de la rutina y el bullicio de la ciudad. Se encuentra en el centro de Hidalgo y tiene muchas actividades para realizar.

¿Qué ofrece este pueblo de Hidalgo?

Huasca de Ocampo tiene una historia minera y hermosos paisajes boscosos. Es ideal para que los niños puedan acercarse a la naturaleza ya que podrán correr entre árboles monumentales y descubrir formaciones geológicas únicas en el mundo.

Una de las ventajas que presenta este lugar, es que gran parte de sus atractivos principales están ubicados a corta distancia entre sí. La bienvenida es ideal porque disfrutarás del aire fresco del bosque de pinos.

Esto no es todo ya que las entradas para ingresar a los parques naturales y sitios históricos son notablemente bajas en comparación con otros centros turísticos, esto permite que puedas disfrutar de muchas actividades.

Huasca de Ocampo es el paraíso perfecto para disfrutar el fin de semana. 🙌🏻🎒#ViajemosTodosPorMéxico pic.twitter.com/WhHEVcWuQw — Visit México (@VisitMex) March 10, 2018

Si vas a este Pueblo Mágico, no debes dejar de visitar los Prismas Basálticos, que son unas imponentes columnas geométricas de piedra que bañan sus paredes con cascadas de agua fresca. Aquí los niños pueden cruzar el puente colgante y ver la naturaleza desde arriba. Este parque tiene áreas verdes, juegos infantiles y albercas.

Otro sitio que debes visitar es el Museo de los Duendes que está ubicado en una modesta casita de madera dentro del bosque. En este lugar encontrarás leyendas sobre estas criaturas que protegen la zona.

Por último, puedes visitar la Presa de San Antonio Regla. Este es un sitio donde se pueden realizar paseos en lancha que te llevarán a observar las estructuras de una antigua hacienda que quedó sumergida bajo el agua.