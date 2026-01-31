La playa oculta de México que muy pocos conocen y que solo recibe 100 personas al día

México es un país vasto en cultura y grandes paisajes y es en Nayarit donde se oculta una playa que muy pocos conocen, ya que solo 100 personas tienen acceso al día. Este lugar paradisiaco no es para todos, sino para los más temerarios, pues llegar hasta ahí es toda una odisea. Mientras que en este mismo estado existen 2 que no tienen agua mala, son cristalinas y tranquilas para nadar.

La Playa del Amor o Escondida, se ubica en el Parque Nacional de las Islas Marietas de Punta Mita, Nayarit, aunque también queda relativamente cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, a aproximadamente una hora. Este tipo de cueva abierta cuenta con arena blanca y brillantes aguas cristalinas del océano Pacífico.

La llamada Playa del Amor es la que recibe 100 personas al día, las cuales solo tienen permiso de permanecer en ella 20 minutos.|Visit Nayarit

De acuerdo con un artículo del portal Vallarta Adventures, en este lugar hay peces de coral y arrecife, así como tortugas marinas, delfines, mantarrayas y anguilas. Asimismo, durante invierno se puede apreciar a la ballena jorobada, que es una de las principales atracciones de las personas de todo el mundo.

¿Cómo se puede acceder a la playa oculta de México?

El acceder a esta playa no es tarea nada sencilla, pues para ello se tiene que viajar en barco y que haya condiciones para hacerlo, como que la marea esté baja. Lo anterior, ya que solo se puede ingresar a través de un túnel de agua que debe ser cruzado nadando o en kayak.

Según el artículo, es fácil ingresar a la playa, ya que la altura del agua es de 2 metros de altura, aunque ello resulta complicado para varias personas, debido a las fuertes corrientes del océano Pacífico.

Cabe mencionar que el acceso es restringido a 100 personas por días, las cuales solo pueden permanecer 20 minutos dentro de la Playa del Amor, debido a las regulaciones federales.