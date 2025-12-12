La playa de Quintana Roo donde no cobran en dólares y todavía se mantiene vacía de turistas, según la IA

En Quintana Roo aún existen rincones poco conocidos que conservan su ambiente tranquilo y alejado del turismo masivo. Uno de ellos destaca no solo por mantenerse casi vacío durante gran parte del año, sino también porque evita el cobro en dólares, lo que lo convierte en un destino más accesible y auténtico. Según una plataforma de inteligencia artificial (IA), esta playa es una de las mejores opciones para quienes buscan naturaleza, calma y precios justos en el Caribe mexicano.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, Mahahual, ubicada en la costa sur del estado, es el sitio ideal para todos aquellos que desean descansar sin ver demasiada gente y, mucho menos, visitantes extranjeros.

Los motivos por los que Mahahual es la playa más tranquila de Quintana Roo

Mahahual suele considerarse una de las playas menos turísticas de Quintana Roo por varias razones que explican su ambiente tranquilo y su menor afluencia en comparación con Cancún, Playa del Carmen o Tulum. Desde el portal Mexican Caribbean mencionaron algunos de los motivos:



Ubicación más alejada: está en la zona sur del estado, cerca de la frontera con Belice. Esto significa trayectos más largos desde los aeropuertos principales; menos transporte directo y menos tours comerciales. Su lejanía hace que la mayoría de los turistas masivos prefieran destinos más accesibles.

Depende del turismo de cruceros: el turismo fuerte se da solo los días que llegan cruceros al puerto de Costa Maya. Fuera de esas fechas, la playa queda mucho más vacía.

ha intentado mantener un ambiente natural, relajado y menos comercial. No tiene grandes centros comerciales o clubs de playa masivos, lo que frena el turismo de fiesta. Menos promoción internacional: mientras Cancún, Tulum y Cozumel tienen campañas turísticas globales, Mahahual se promociona poco. Por eso sigue siendo un destino más de boca en boca o recomendado por viajeros que buscan calma.

Esto tienes que saber antes de visitar una playa en Quintana Roo