Las 2 playas de Colima que tienen agua limpia y son tranquilas para nadar en familia, según la IA

Las playas de Colima no solo tienen paisajes espectaculares, sino también opciones con aguas limpias y oleaje tranquilo, perfectas para disfrutar un día de descanso y nadar en familia sin preocupaciones. Según la inteligencia artificial (IA) y las guías de viaje, entre las mejores opciones destacan dos zonas de mar poco profundas y ambientes relajados que favorecen una experiencia segura y placentera junto al agua.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, en la actualidad, existen dos lugares que no solo ofrecen aguas adecuadas para sumergirse, sino que también se encuentran entre las más recomendadas para disfrutar un día de mar calmado, seguridad y buena experiencia familiar.

Estas son las mejores playas de Colima

Playa La Boquita : conocida por sus aguas tranquilas y poco profundas, lo que la convierte en una excelente opción para nadar con niños y relajarse bajo el sol. Además, cuenta con infraestructura de restaurantes y servicios que facilitan un día cómodo en familia.

: conocida por sus aguas tranquilas y poco profundas, lo que la convierte en una excelente opción para nadar con niños y relajarse bajo el sol. Además, cuenta con infraestructura de restaurantes y servicios que facilitan un día cómodo en familia. Playa La Audiencia: una pequeña cala de aguas calmadas y cristalinas, ideal para nadar, hacer snorkel o simplemente descansar. Su forma protegida reduce el oleaje y la hace muy conveniente para quienes buscan un ambiente sereno junto al mar.

Ambas playas, según el portal turístico México Desconocido, se destacan por su ambiente familiar, aguas apacibles y belleza natural, perfectas para un paseo con niños o adultos mayores sin grandes oleajes ni complicaciones.

¿Cuál es la mejor época del año para visitar estas playas?

Desde el sitio Visit México revelaron que la mejor época del año para visitar las playas de Colima y disfrutar de agua limpia y mar tranquilo para nadar en familia es durante la temporada seca, que va de noviembre a mayo.

En esos meses, hay:



Menos lluvias, lo que mantiene el agua más clara.

Oleaje más moderado, ideal para nadar con niños.

Clima cálido y agradable, sin calor extremo.

Mayor disponibilidad de servicios turísticos y actividades familiares.

Asimismo, la recomendación ideal es viajar entre febrero y abril, cuando el clima es estable, el mar suele estar calmado y hay menos humedad.