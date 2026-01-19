Las 2 playas de Michoacán que tienen agua limpia y son tranquilas para nadar, según la IA

Michoacán cuenta con una costa poco explorada que guarda verdaderas joyas naturales. Según una plataforma de inteligencia artificial (IA), existen dos playas que destacan por mantener el agua limpia, un oleaje tranquilo y condiciones ideales para nadar, convirtiéndose en opciones perfectas para quienes buscan relajarse y disfrutar del mar sin aglomeraciones.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, que se basó en análisis oficiales y recomendaciones turísticas, hay varios lugares del estado que debes conocer, pero dos son ideales, especialmente por su calidad de agua y entorno recomendado para sumergirse.

Estas son las mejores playas de Michoacán

Playa Pichilinguillo: conocida por sus aguas azul turquesa y quizá más calmadas, es un destino menos concurrido donde puedes nadar, hacer snorkel y disfrutar del mar en un entorno natural relajado.

Caleta de Campos: también llamada Bahía Bufadero, esta playa es famosa por su agua clara y tranquila, con arena suave y un ambiente ideal para nadar, relajarte y pasar el día en familia o con amigos.

Asimismo, desde el sitio web de la Secretaría de Turismo mencionaron que ambas playas cumplen con los parámetros sanitarios para uso recreativo, lo que las hace aptas para bañarse y disfrutar del mar sin preocupaciones.

Esta es el mejor momento del año para visitar las playas de Michoacán

De acuerdo al portal turístico México Desconocido, la mejor época del año para visitar tanto Pichilinguillo y Caleta de Campos es de noviembre a mayo. Durante estos meses, según expertos, el clima es más seco, hay días soleados y el mar suele mantenerse más tranquilo y limpio, ideal para nadar y disfrutar de la playa

En cambio, de junio a octubre es temporada de lluvias, por lo que el oleaje puede aumentar y el agua perder algo de claridad. Por tal razón, si buscas buen clima, mar calmado y menos gente, febrero, marzo y abril suelen ser los meses más recomendables para disfrutar de estos lugares, a los que puedes asistir en familia, con amigos o incluso en soledad.