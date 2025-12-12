Las 2 playas de Jalisco donde el oleaje puede ser más peligroso para adultos y niños, según la IA
Una plataforma reveló cuáles son esas playas que pueden ser riesgosas para todos, especialmente cuando hay corrientes fuertes o condiciones adversas.
Jalisco es conocido por sus playas paradisíacas, pero no todas ofrecen condiciones seguras para nadar. De acuerdo con el análisis de la inteligencia artificial (IA), hay dos zonas costeras donde el oleaje puede volverse especialmente intenso y representar un riesgo tanto para adultos como para niños. Aquí te contamos cuáles son, qué características las vuelven más peligrosas y por qué es fundamental extremar precauciones antes de entrar al mar.
Según la herramienta digital ChatGPT, actualmente existen
dos áreas del estado
donde las familias deben tener más cuidado a la hora de visitar, ya que pueden ser más riesgosas que las demás:
- Playa San Pedrito: es conocida por tener oleaje fuerte y rompientes potentes que pueden ser difíciles incluso para nadadores con experiencia. El mar abierto y las olas altas pueden representar un peligro para quienes no están familiarizados con esas condiciones.
- Barra de Navidad: aunque es un destino popular, el canal de la laguna y la boca al mar generan corrientes de resaca o subcorrientes que pueden jalar a los bañistas mar adentro de forma inesperada. Esto constituye un riesgo escondido debajo de una superficie que a menudo parece tranquila.
Las precauciones que debes tener a la hora de ir a una playa
Desde el portal We 3 Travel dieron a conocer algunas de las precauciones que debes tener al visitar a una playa, entre las que mencionaron:
- Revisa el color de las banderas: verde (condiciones seguras), amarillo (precaución); rojo (prohibido nadar); negro (cierre total por peligro extremo).
- Evalúa el oleaje antes de entrar: aunque el agua se vea tranquila, pueden existir corrientes de resaca o cambios repentinos en las olas.
- Nunca le pierdas la vista a los niños: el mar puede cambiar en segundos. Manténlos siempre a la vista y cerca de ti.
- No te metas si hay resaca: si ves que el agua se “retira” de golpe o hay un canal más oscuro entre las olas, podría ser una corriente que jala mar adentro.
- Nada siempre en zonas vigiladas: las áreas con salvavidas reducen mucho el riesgo.
- Evita meterte después de comer o beber alcohol: esto puede aumentar el riesgo de calambres, desorientación o accidentes.
- Cuidado con fauna marina: rayas, erizos o medusas son comunes en algunas playas. Camina con atención y evita remover arena en zonas profundas.
- Respeta las zonas rocosas: suelen ser áreas resbaladizas o con corrientes internas más fuertes.
- Revisa el clima antes de salir: tormentas, marejadas o vientos fuertes pueden volver la playa insegura.
- Evita distracciones en el agua: no uses el celular ni te alejes demasiado de la orilla.