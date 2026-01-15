Las 2 playas de Jalisco que no tienen agua mala, son cristalinas y tranquilas para nadar, según la IA

Jalisco esconde playas que destacan no solo por su belleza, sino también por la tranquilidad de sus aguas. Según una plataforma de inteligencia artificial (IA), hay dos destinos en particular que sobresalen por no tener agua mala, ofrecer un mar cristalino y ser ideales para nadar sin riesgos, perfectos para quienes buscan relajarse y disfrutar del océano con total calma.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, en la actualidad existen dos lugres en este estado que son muy famosos por su belleza natural y su rica biodiversidad marina, pero también son ideales para sumergirse.

Estas son las mejores playas de Jalisco

Basado en informes de guías turísticas sobre playas de Jalisco, la IA determinó que dos de las playas con agua cristalina, limpia y oleaje tranquilo para nadar son:



Isla Cocinas : esta pequeña isla frente a Punta Perula es conocida por tener aguas sumamente transparentes y calmadas, perfectas para nadar y hacer snorkel en un entorno prácticamente virgen, con vista clara del fondo y vida marina alrededor.

: esta pequeña isla frente a Punta Perula es conocida por tener aguas sumamente transparentes y calmadas, perfectas para nadar y hacer snorkel en un entorno prácticamente virgen, con vista clara del fondo y vida marina alrededor. Playa Las Gemelas (Puerto Vallarta): ubicada al sur de Puerto Vallarta, esta playa destaca por su agua cristalina de tonos turquesa y oleaje tranquilo, lo que la convierte en un lugar ideal para nadar, relajarse y disfrutar del mar lejos de las zonas más concurridas.

La mejor época del año para conocer estas playas

Estas dos opciones de playas combinan belleza natural con condiciones de mar que favorecen el baño y la natación sin grandes olas, perfectas para una escapada playera en Jalisco. Sin embargo, desde el portal turístico México Desconocido recomendaron visitarlas de noviembre a mayo, cuando el clima es más seco y el mar se mantiene tranquilo y cristalino.

Durante estos meses, según explicaron, hay menos lluvias, mejor visibilidad del agua y condiciones ideales para nadar y hacer snorkel. En cambio, de junio a octubre aumentan las lluvias y el oleaje, y en algunos periodos puede aparecer agua mala, por lo que la experiencia no siempre es la mejor.