México está lleno de destinos encantadores que muchas veces pasan desapercibidos. Entre ellos se encuentra un Pueblo Mágico de Nayarit que pocos conocen por completo, pero que destaca por su tranquilidad, belleza natural y fácil recorrido. Gracias a su tamaño y cercanía entre atractivos, según una plataforma de inteligencia artificial (IA), es posible explorarlo en un solo día, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una experiencia auténtica y relajada.

De acuerdo a la herramienta digital ChatGPT, actualmente el sitio ideal para visitar en pocas horas dentro de este estado es Mexcaltitán, ubicado en una isla del municipio de Santiago Ixcuintla.

Lo que no puedes perderte de conocer en Mexcaltitán

Desde la Secretaría de Turismo dieron a conocer los lugares imperdibles de este Pueblo Mágico, donde su tamaño reducido permite recorrerlo a pie en pocas horas, lo que lo hace ideal para una visita corta pero muy enriquecedora.

Entre las principales actividades para conocer, mencionaron no perderse:



Conocer la exhibición del Museo El Origen.

Disfrutar la naturaleza que rodea a la isla.

Probar la tortilla de camarón.

¿Por qué se lo conoce como la 'Cuna de la Mexicaneidad'?

Según publicó el portal turístico México Desconocido, se lo conoce a Mexcaltitán como la Cuna de la Mexicaneidad por su relación histórica que este lugar tiene con el legendario Aztlán, sitio de donde partiera la peregrinación náhuatl, que luego culminaría con la fundación de la gran Tenochtitlan, hoy Ciudad de México.

Por otra parte, desde el sitio web dieron a conocer que su nombre significa 'casa de los mexicanos'; dado que ahí se encontraron varios vestigios prehispánicos, entre ellos la figura del águila garza. Gracias a ello, los historiadores mencionan a esta isla como centro ceremonial de las tribus Nahuatlacas.

A su vez, la similitud que tiene el trazo territorial de esta población con el mapa de Tenochtitlan, ambos cuentan con cuatro calles paralelas y una circular.

¿Cómo puedes llegar a Mexcaltitán?

Llegar a Mexcaltitán, Nayarit, es parte de la experiencia, ya que se trata de una isla. Así puedes hacerlo de forma sencilla:

