TV Azteca te lleva a ver a ODISSEO en el festival Sonorama 2026

La banda mexicana Odisseo será la gran protagonista del festival Sonorama Ribera del Duero México 2026, encabezando el cartel de esta esperada edición que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en el Estadio de Béisbol Fray Nano. Este encuentro reunirá a destacadas figuras del indie iberoamericano en una jornada musical que celebra el intercambio cultural entre México y España. Además, TV Azteca te da la oportunidad de vivir esta experiencia única: regístrate en el formulario y participa para ganar accesos y ver a Odisseo en vivo en uno de los festivales más importantes del año.