uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

TV Azteca te lleva a ver a ODISSEO en el festival Sonorama 2026

Odisseo se apodera del Sonorama México 2026 y te decimos cómo ir con TV Azteca.

La banda mexicana Odisseo será la gran protagonista del festival Sonorama Ribera del Duero México 2026, encabezando el cartel de esta esperada edición que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en el Estadio de Béisbol Fray Nano. Este encuentro reunirá a destacadas figuras del indie iberoamericano en una jornada musical que celebra el intercambio cultural entre México y España. Además, TV Azteca te da la oportunidad de vivir esta experiencia única: regístrate en el formulario y participa para ganar accesos y ver a Odisseo en vivo en uno de los festivales más importantes del año.

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo