¿Tu hijo no deja de ver KPop Demon Hunters? Te explicamos por qué le gusta tanto, según la psicología

Tras el estreno de la película K-pop Demon Hunters, en varias casa niños y niñas de todas las edades no dejan de ver esta animación, principalmente, no dejan de escuchar “Golden” tema que ha popularizado este film, pero sabías que no es casualidad que sea tan repetitivo y le guste mucho a los menores, pues resulta que tras todo este éxito existe una respuesta psicológica.

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De acuerdo con diversos estudios, el proyecto de K-pop Demon Hunters ha activado factores psicológicos y profundos relacionados con la identidad, emoción y pertenencia a través de la narrativa, animación y la música.

¿Cómo ayuda la música de K-pop Demon Hunters en los niños?

Según estudios sobre el pop y k-pop, estas canciones que se encuentran dentro de la historia cuentan con ritmos energéticos y emocionales que generan respuestas positivas en el cerebro que ayudan en el bienestar emocional, por lo que su soundtrack ha sido clave en reforzar el vínculo emocional.

¿Por qué K-pop Demon Hunters es tan exitosa en los niños?

Más allá de lo visual, la narrativa toca temas como identidad, presión social y aceptación personal, por lo que especialistas señalan que este tipo de historias funcionan como espejos emocionales para los menores, principalmente, entre los adolescentes, quienes se encuentran en etapa de desarrollo donde experimentan la búsqueda de identidad y luchan con inseguridades.

De acuerdo con versiones, el consumo constante de K-pop Demon Hunters es debido al poder del fandom, ya qué, se busca estar en pertenencia, estar dentro de un círculo social que está en tendencia y crea comunidades sólidas donde los fans comparten interés, valores y emociones.

Otro punto clave de entender es que gracias a su formato con colores vibrantes, coreografías y narrativa dinámica hacen de este contenido se active la atención sostenida en niños y adolescentes, ya que combina estímulos visuales intensos con recompensas constantes (música, acción y humor). Finalmente, la historia refuerza valores positivos como el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal.