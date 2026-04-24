7 cortes de cabello que favorecen cara alargada

Los buenos cortes de cabello pueden hacer una gran diferencia entre brindar proporción a nuestro rostro y destacar nuestas mejores facciones o hacer que nos veamos poco equilibradas.

De acuerdo con expertos, para las caras alargadas el truco está en jugar con los volúmenes laterales para crear una mayor amplitud.

Un buen corte te ayudará a suavizar la verticalidad de la cara y resaltará los pómulos, logrando una armonía visual inmediata sin sacrificar tu estilo personal.

Noticias Sinaloa del 23 de abril 2026

Los 7 cortes de cabello que favorecen la cara alargada

Shaggy con flequillo

Las capas desordenadas aportarán volumen a los lados y compensarán la longitud de la cara.

Corte shaggy con flequillo para cara alargada|Pinterest

Bob a la altura de la mandíbula

Al terminar justo en el mentón, es un corte que crea una línea horizontal que "corta" con la verticalidad del rostro.

Corte bob a la altura de la mandíbula|Pinterest

Flequillo recto y tupido

Es el truco definitivo para acortar la frente y hacer que el rostro parezca mucho más ovalado.

Corte de cabello con flequillo recto|Pinterest

Long bob con ondas

Este corte de cabello pone de protagonista a las ondas tipo surfer o románticas añaden el ancho necesario en la zona de las mejillas.

Corte de cabello long bob con ondas|Pinterest

Corte pixie con volumen lateral

Son pequeñas capas que evitan el volumen excesivo arriba y concentran el cabello en los costados para ayudar a ensanchar las facciones.

Corte pixie con volumen lateral para caras alargadas|Pinterest

Capas largas a partir del mentón

Si prefieres el cabello largo, debes asefurarte de que las primeras capas empiecen a la altura de la barbilla, ya que esto ayudará a enmarcarla.

Corte de cabello con capas largas|Pinterest

Clavicut con raya lateral

Es un corte de cabello que desvia la raya hacia un lado y rompe con la simetría alargada, además de añadir un movimiento que favorece muchísimo al rostro.

Corte clavicut con raya lateral para cara alargada|Pinterest

Los expertos estilistas advierten que cualquiera de estos cortes de cabello favorecerán a los rostros alargados, ya que están diseñados para acortar visualmente la silueta y dar un toque de frescura y equilibrio, además de encontrarse en tendencia durante esta primavera.

Asimismo, se destaca el uso estratégico e inteligente del flequillo para proporcionar opciones más versátiles que van desde lo clásico hasta lo moderno.

