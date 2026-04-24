7 cortes de cabello que favorecen cara alargada
Estos son los 7 cortes de cabello que favoren a las personas con cara alargada y que además están en tendencia durante esta temporada de primavera-verano
Los buenos cortes de cabello pueden hacer una gran diferencia entre brindar proporción a nuestro rostro y destacar nuestas mejores facciones o hacer que nos veamos poco equilibradas.
De acuerdo con expertos, para las caras alargadas el truco está en jugar con los volúmenes laterales para crear una mayor amplitud.
Un buen corte te ayudará a suavizar la verticalidad de la cara y resaltará los pómulos, logrando una armonía visual inmediata sin sacrificar tu estilo personal.
Noticias Sinaloa del 23 de abril 2026
Los 7 cortes de cabello que favorecen la cara alargada
- Shaggy con flequillo
Las capas desordenadas aportarán volumen a los lados y compensarán la longitud de la cara.
- Bob a la altura de la mandíbula
Al terminar justo en el mentón, es un corte que crea una línea horizontal que "corta" con la verticalidad del rostro.
- Flequillo recto y tupido
Es el truco definitivo para acortar la frente y hacer que el rostro parezca mucho más ovalado.
- Long bob con ondas
Este corte de cabello pone de protagonista a las ondas tipo surfer o románticas añaden el ancho necesario en la zona de las mejillas.
- Corte pixie con volumen lateral
Son pequeñas capas que evitan el volumen excesivo arriba y concentran el cabello en los costados para ayudar a ensanchar las facciones.
- Capas largas a partir del mentón
Si prefieres el cabello largo, debes asefurarte de que las primeras capas empiecen a la altura de la barbilla, ya que esto ayudará a enmarcarla.
- Clavicut con raya lateral
Es un corte de cabello que desvia la raya hacia un lado y rompe con la simetría alargada, además de añadir un movimiento que favorece muchísimo al rostro.
Los expertos estilistas advierten que cualquiera de estos cortes de cabello favorecerán a los rostros alargados, ya que están diseñados para acortar visualmente la silueta y dar un toque de frescura y equilibrio, además de encontrarse en tendencia durante esta primavera.
Asimismo, se destaca el uso estratégico e inteligente del flequillo para proporcionar opciones más versátiles que van desde lo clásico hasta lo moderno.